快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

日本數十家企業高層今晚東京聚會 親向川普「輸誠」

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
豐田汽車會長豐田章男將向美方表達，在美國生產的豐田汽車逆進口至日本的策略。路透
豐田汽車會長豐田章男將向美方表達，在美國生產的豐田汽車逆進口至日本的策略。路透

訪日中的美國總統川普今晚（28日）將與日本企業老板見面，包括豐田汽車、三菱商事等數十家企業經營高層將出席。日本經濟新聞報導，豐田汽車會長豐田章男將向美方表達，在美國生產的豐田汽車逆進口至日本的策略。日本產業界為避免貿易問題再次升溫，將展現對美國的投資態度，回應川普要求的「Deal」（交易）。

報導指出，豐田汽車將提出，把在美國生產的車輛進口到日本，於日本的銷售通路販售。候選車型包括在日本已終止銷售的Camry與休旅車Sienna等。川普長期不滿美國車輛在日本銷售困難，此舉是日本企業表態，致力於縮減美國對日貿易逆差。聚會地點在東京，除了豐田與三菱商事之外，Sony集團、全日空（ANA）控股、伊藤忠商事等高層也將出席。

川普總統到日本之前，日本企業已陸續宣布對美國的投資計畫。日本財務省指出，川普關稅實施後的半年內，即2025年度4到9月，日本對美貿易順差較去年同期減少22.6％，為新冠疫情以來最大降幅。雖然與美國已談成關稅協議，但若對美順差再次擴大，仍可能引發新一輪貿易戰。

日經報導，部分日本企業也接到駐日美國大使館請求捐款，配合美國2026年7月4日獨立宣言250周年的慶祝活動。各企業為呈現川普的「交易」成果，相當用心「演出」。

延伸閱讀

高市早苗會見川普 林佳龍：美印太戰略與日台有密切關係

日公債殖利率上揚警報響！川普恐再施壓增軍費 高市早苗態度成焦點

圖表看時事／川普亞洲行各國外交大考驗！ 一圖看焦點議程、會晤對象

180度大反轉：川普取消對巴西的懲罰性關稅

相關新聞

川普、高市早苗會談結束！ 2協議曝光 投資方案似未完全定案

彭博資訊報導，美國總統川普與新任日相高市早苗28日在東京舉行雙邊會談，會後兩人正式簽署兩份文件，分別為日美關鍵礦物合作框...

影／高市早苗送川普2+1份大禮曝光！投其所好還狂打「安倍牌」博好感

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普與日本首相高市早苗28日在東京會談，高市不僅贈送川普2份與他最愛運動高爾夫...

日本數十家企業高層今晚東京聚會 親向川普「輸誠」

訪日中的美國總統川普今晚（28日）將與日本企業老板見面，包括豐田汽車、三菱商事等數十家企業經營高層將出席。日本經濟新聞報...

簽關稅稀土文件共創新黃金時代 川普會高市重點一覽

美國總統川普為期6天的亞洲行，今天與日本首相高市早苗會晤，兩人會後簽署關稅協議及稀土合作文件。川普告訴高市，日本是美國「...

川普晤高市早苗 贈「JAPAN IS BACK」簽名帽 簽署貿易與關鍵礦物協議

美國總統川普周二（28日）在東京與日本新任首相高市早苗會晤，讚揚美日同盟關係堅定，並肯定她推動防衛支出擴大的計畫，強調美...

川習會在即 美前眾議員：台灣不該被放到談判桌上

美國前聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）27日表示，台灣不該被放到川習會的談判桌上；蓋拉格也說，他也不認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。