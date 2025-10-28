日本數十家企業高層今晚東京聚會 親向川普「輸誠」

訪日中的美國總統川普今晚（28日）將與日本企業老板見面，包括豐田汽車、三菱商事等數十家企業經營高層將出席。日本經濟新聞報導，豐田汽車會長豐田章男將向美方表達，在美國生產的豐田汽車逆進口至日本的策略。日本產業界為避免貿易問題再次升溫，將展現對美國的投資態度，回應川普要求的「Deal」（交易）。

報導指出，豐田汽車將提出，把在美國生產的車輛進口到日本，於日本的銷售通路販售。候選車型包括在日本已終止銷售的Camry與休旅車Sienna等。川普長期不滿美國車輛在日本銷售困難，此舉是日本企業表態，致力於縮減美國對日貿易逆差。聚會地點在東京，除了豐田與三菱商事之外，Sony集團、全日空（ANA）控股、伊藤忠商事等高層也將出席。

川普總統到日本之前，日本企業已陸續宣布對美國的投資計畫。日本財務省指出，川普關稅實施後的半年內，即2025年度4到9月，日本對美貿易順差較去年同期減少22.6％，為新冠疫情以來最大降幅。雖然與美國已談成關稅協議，但若對美順差再次擴大，仍可能引發新一輪貿易戰。

日經報導，部分日本企業也接到駐日美國大使館請求捐款，配合美國2026年7月4日獨立宣言250周年的慶祝活動。各企業為呈現川普的「交易」成果，相當用心「演出」。