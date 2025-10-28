川普、高市早苗會談結束！ 2協議曝光 投資方案似未完全定案

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普與新任日相高市早苗28日在東京結束雙邊會談後，準備前往簽署儀式現場。美聯社
美國總統川普與新任日相高市早苗28日在東京結束雙邊會談後，準備前往簽署儀式現場。美聯社

彭博資訊報導，美國總統川普與新任日相高市早苗28日在東京舉行雙邊會談，會後兩人正式簽署兩份文件，分別為日美關鍵礦物合作框架，以及美日同盟黃金時代協議。

彭博報導指出，初步來看，這份關鍵礦物合作框架基本上是一項合作協議，雙方計畫共同確認具潛力的計畫，以彌補關鍵礦物與稀土供應鏈的缺口。

文件提到，美日預定6個月內「採取措施，為選定計畫提供資金，生產出可供美國、日本以及其他理念相近國家購買的最終產品」。此外，雙方還將在180天內舉行「有關礦業、礦物與金屬投資的美日部長級會議」。

美方同時公布另一份題為「邁向美日同盟新黃金時代」（Toward a NEW GOLDEN AGE for the U.S.-Japan Alliance）的協議文本，這份文件篇幅似乎相當簡短，主要象徵雙方仍在敲定關稅與投資協議的細節。

文件寫道：「美日領袖對雙方迅速且持續推動協議的努力表示滿意，並重申強烈承諾，將全力落實這項『偉大協議』（GREAT DEAL）。」

