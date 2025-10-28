川習會在即 美前眾議員：台灣不該被放到談判桌上

美國前聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）27日表示，台灣不該被放到川習會的談判桌上；蓋拉格也說，他也不認為台灣會是美中「大交易」（grand bargain）的籌碼。

共產主義受難者紀念基金會於27日、28日舉行「中國論壇」（The China Forum），該論壇今年由台灣民主基金會贊助；中國論壇27日邀請到前眾議院中國共產黨問題特設委員會（Select Committee on the Chinese Communist Party）主席、前共和黨威斯康辛州眾議員蓋拉格參與座談會。

美國總統川普預計30日與中國國家主席習近平在南韓見面，針對什麼是不能放上談判桌的，蓋拉格指出，台灣是最顯而易見，不容被談判的；蓋拉格並表示，美國在任何攸關高階半導體流通的議題上也不能做出讓步；蓋拉格也呼籲說，美國可以在談判桌上提倡人權。

蓋拉格也表示，他認為共和黨對台立場並沒有改變，並指出，美國政府的政策就是堅定協助台灣自我防衛，指這應該是跨黨派共識，助台「豪豬化」強化防衛能力。

蓋拉格也說，他個人並不擔心台灣會成為美中大交易之中的交換籌碼，指他看不出來美國國內能夠接受這樣的結果；不過蓋拉格也呼籲說，美國政治人物任何領袖，必須找到方法與美國社會溝通，凸顯出為什麼台灣對美國很重要，以及為什麼協助保衛台灣符合美國利益。

蓋拉格說，發生在台灣的事情不會只止於台灣而已，他認為說，台灣是中國共產黨稱霸區域、進而稱霸全世界的第一步。

針對中國為了實現統一所有的作為和對台灣的侵犯行為，蓋拉格表示，台灣必須更大聲地把自己的遭遇說出來。

蓋拉格認為說，習近平希望用非戰爭的方式來拿下台灣，包括政治作戰、思想作戰等，「這會是習近平期待的策略」；蓋拉格也說，習近平恐怕正積極採用這樣的策略。

蓋拉格說，台灣扮演非常重要的角色，須向全世界陳述自己的經歷。