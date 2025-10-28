川高會登場！高市早苗開場先為1事道歉 川普發言熱絡提安倍

彭博資訊報導，美國總統川普與日本首相高市早苗28日在東京舉行雙邊會談，預計討論關稅、經濟安全保障與日美同盟等主要議題。不過，高市開場時先為會議延遲致歉，並透露原因是她與川普一同觀看美國職棒（MLB）世界大賽，還補充，日籍明星球員大谷翔平效力的洛杉磯道奇暫以1分領先多倫多藍鳥。

高市早苗與川普稍早正式在東京迎賓館赤坂離宮舉行會談，兩人互相致意並簡短提到日美同盟與軍費。

開場時，高市首先發言感謝川普在她當選後致賀，並讚揚他促成泰國與柬埔寨停火協議的努力。日媒稍早報導，高市計畫提名川普角逐諾貝爾和平獎。她表示，日本已準備好與美國深化合作，共同推動「自由開放的印太」目標。

隨後川普發言表示：「我知道日本正大幅提升軍事能力，而我們也已接獲日本採購大批新型軍備的訂單。」他並強調美日同盟的堅固關係，「無論日本需要什麼協助，我們都會在那裡支持。我們是最堅定的盟友。」

川普進一步表示：「我一直對日本懷有深厚的感情與敬意，這將成為前所未有堅實的雙邊關係。」

兩人也都提到前首相安倍晉三，安倍既是川普的摯友，也是高市的導師。兩位現任領袖皆表示，將延續安倍「強化日美同盟與提升日本防衛力量」的願景。

彭博評論，川普的開場發言相當熱絡，巧妙避開美日的敏感議題，包括他對日本商品加徵的關稅，以及作為換取降稅條件之一的日本投資承諾。

有意思的是，高市開場就先為會議延遲致歉，原因是她和川普稍早正在觀看MLB世界大賽，由洛杉磯道奇對上多倫多藍鳥。高市當時更特別補充，目前道奇以1比0領先。這場比賽在日本引起高度關注，除了日本本身是棒球大國，還有日籍球星大谷翔平正效力洛杉磯道奇。

彭博打趣提到，兩人正準備前往簽署儀式現場。或許有人會在途中告訴他們，道奇隊的大谷翔平剛又轟出一支全壘打。

Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi greets President Donald Trump at the welcome ceremony in Tokyo.



