美抗中大將：習近平連維尼都怕 川普即興風格占優勢

「川習會」定於30日舉行。美國國會前抗中大將蓋拉格今天表示，川普具即興發揮的獨特優勢，而習近平及中共缺乏幽默感又脆弱，連小熊維尼相關的宣傳都畏懼，川普風格可能在與習近平的互動中成為優勢。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）前主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天出席在華府舉行的中國論壇時，表達上述立場。

眾議院2023年1月成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」，蓋拉格是首任主席，任內推動多項應對美中競爭的行動或法案，包括防止中國竊取關鍵技術，確保供應鏈安全，並關切中共侵犯維吾爾族人權行為等。

蓋拉格下午回應川普應向中國國家主席習近平表達哪些重要議題時，表示美中高層互動慣例是美方先讓步，換永不兌現的承諾，因此他最想建議川普避免走上老談判模式。此外，涉及台灣及半導體的讓步都應該排除在談判外。

他也說，美中經貿互動上必須始終是互惠關係。他以中國字節跳動旗下的TikTok為例指出，有意見認為美國不能禁TikTok，但實情是美國的社群媒體公司根本無法在中國運作。

「那為什麼我們不能在允許一個由中共控制的宣傳工具進入美國、毒害全美25歲以下年輕人的思想前，先要求中國開放呢？」

此外，蓋拉格認為，川普具備即興發揮的獨特優勢，面對媒體鏡頭完全不畏懼；習近平正好相反，這與整個中共政權及習近平本人的脆弱特質有關。兩者都缺乏幽默感，連小熊維尼相關的政治宣傳（propaganda）都怕。

「從這個角度來看，川普的風格反而可能在這樣的互動中占優勢。」

蓋拉格說，川普在美中高層互動中，以提升人權議題的高度作結是值得思考的角度。他如果能借鑑雷根模式，絕不會有損失，也能直接向中國人民傳達「中國民眾不是美國敵人」的訊息。

他說明，美國前總統雷根（Ronald Reagan）1984年在上海復旦大學及1988年在莫斯科國立大學的演說中，巧妙地在政權與人民之間劃出區隔，並以俄羅斯的歷史與文學為素材，推進自由的理念。「我認為川普也能做類似的事」。

前美軍陸戰隊反情報官蓋拉格曾在伊拉克服役，轉戰政壇後成為共和黨政治明星，去年放出震撼彈宣布離開國會，現任美國國防產業數據分析承包商「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir）的國防部門主管。

帕蘭泰爾2003年成立以來深耕國防領域，與美國聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）、國土安全部（DHS）等機構穩定合作。

外傳帕蘭泰爾在2011年美國政府擊殺蓋達組織（Al-Queda）首任領袖賓拉登（Osama bin Laden）的行動中提供數據和情報支援，但帕蘭泰爾始終不願明說扮演的角色，更添神祕色彩。