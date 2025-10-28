快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

美抗中大將：習近平連維尼都怕 川普即興風格占優勢

中央社／ 華盛頓27日專電
「川習會」定於30日舉行。美聯社
「川習會」定於30日舉行。美聯社

「川習會」定於30日舉行。美國國會前抗中大將蓋拉格今天表示，川普具即興發揮的獨特優勢，而習近平及中共缺乏幽默感又脆弱，連小熊維尼相關的宣傳都畏懼，川普風格可能在與習近平的互動中成為優勢。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）前主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天出席在華府舉行的中國論壇時，表達上述立場。

眾議院2023年1月成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」，蓋拉格是首任主席，任內推動多項應對美中競爭的行動或法案，包括防止中國竊取關鍵技術，確保供應鏈安全，並關切中共侵犯維吾爾族人權行為等。

蓋拉格下午回應川普應向中國國家主席習近平表達哪些重要議題時，表示美中高層互動慣例是美方先讓步，換永不兌現的承諾，因此他最想建議川普避免走上老談判模式。此外，涉及台灣及半導體的讓步都應該排除在談判外。

他也說，美中經貿互動上必須始終是互惠關係。他以中國字節跳動旗下的TikTok為例指出，有意見認為美國不能禁TikTok，但實情是美國的社群媒體公司根本無法在中國運作。

「那為什麼我們不能在允許一個由中共控制的宣傳工具進入美國、毒害全美25歲以下年輕人的思想前，先要求中國開放呢？」

此外，蓋拉格認為，川普具備即興發揮的獨特優勢，面對媒體鏡頭完全不畏懼；習近平正好相反，這與整個中共政權及習近平本人的脆弱特質有關。兩者都缺乏幽默感，連小熊維尼相關的政治宣傳（propaganda）都怕。

「從這個角度來看，川普的風格反而可能在這樣的互動中占優勢。」

蓋拉格說，川普在美中高層互動中，以提升人權議題的高度作結是值得思考的角度。他如果能借鑑雷根模式，絕不會有損失，也能直接向中國人民傳達「中國民眾不是美國敵人」的訊息。

他說明，美國前總統雷根（Ronald Reagan）1984年在上海復旦大學及1988年在莫斯科國立大學的演說中，巧妙地在政權與人民之間劃出區隔，並以俄羅斯的歷史與文學為素材，推進自由的理念。「我認為川普也能做類似的事」。

前美軍陸戰隊反情報官蓋拉格曾在伊拉克服役，轉戰政壇後成為共和黨政治明星，去年放出震撼彈宣布離開國會，現任美國國防產業數據分析承包商「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir）的國防部門主管。

帕蘭泰爾2003年成立以來深耕國防領域，與美國聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）、國土安全部（DHS）等機構穩定合作。

外傳帕蘭泰爾在2011年美國政府擊殺蓋達組織（Al-Queda）首任領袖賓拉登（Osama bin Laden）的行動中提供數據和情報支援，但帕蘭泰爾始終不願明說扮演的角色，更添神祕色彩。

川普

延伸閱讀

日美領袖會談 高市與川普擬簽稀土共同文件

圖表看時事／川普亞洲行各國外交大考驗！ 一圖看焦點議程、會晤對象

川習會前釋善意 川普擬取消對陸301調查 預告「幾乎同意」明年訪問大陸

日相今會美總統有三考驗 投資監督權、戰略合作等議題受關注

相關新聞

川普、高市早苗會談結束！ 2協議曝光 投資方案似未完全定案

彭博資訊報導，美國總統川普與新任日相高市早苗28日在東京舉行雙邊會談，會後兩人正式簽署兩份文件，分別為日美關鍵礦物合作框...

川高會登場！高市早苗開場先為1事道歉 川普發言熱絡提安倍

彭博資訊報導，美國總統川普與日本首相高市早苗28日在東京舉行雙邊會談，預計討論關稅、經濟安全保障與日美同盟等主要議題。不...

高市早苗與川普首會 承諾國防預算前增至GDP2%

日本首相高市早苗今（28日）與訪日的美國總統川普會談，高市在會談中明確表示，日本將增加國防預算，回應川普要求同盟國與友好...

華爾街日報喊話川普勿出賣台灣！籲拒絕習近平要求表態「反對台獨」

華爾街日報27日以「習近平給川普的台灣考驗」為題發表社論指出，中國大陸國家主席習近平對即將登場的川習會另有盤算，意在說動...

川習會在即 美前眾議員：台灣不該被放到談判桌上

美國前聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）27日表示，台灣不該被放到川習會的談判桌上；蓋拉格也說，他也不認為...

韓媒：川習會可能在釜山金海國際機場舉行

韓國媒體「東亞日報」報導，美國總統川普與中國國家主席習近平30日在韓國舉行會談，地點很可能是釜山金海國際機場貴賓樓；考慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。