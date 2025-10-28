韓媒：川習會可能在釜山金海國際機場舉行

韓國媒體「東亞日報」報導，美國總統川普與中國國家主席習近平30日在韓國舉行會談，地點很可能是釜山金海國際機場貴賓樓；考慮到兩國首腦的日程、移動路線和安保等，正協調在會客設施「翼峰樓」見面。

「東亞日報」27日報導，韓國政府消息人士26日表示，「據我所知，金海機場內的會客場所『翼峰樓』有望成為美中首腦會談的候選地。」

據悉，「翼峰樓」最有可能成為美中首腦會談場所的原因，是考慮到軍事機場的特殊性有利於安保和警衛，再加上兩國首腦緊迫的訪韓日程等。川普29日上午訪韓及30日下午回國，習近平30日訪韓及11月1日回國的日程，兩國首腦專機起降的金海機場在所有方面都適合。空軍方面最近對「翼峰樓」的改造也助長了這種分析。

2005年在釜山舉行亞太經濟合作會議（APEC）前夕，為了接待海外首腦，韓國在金海機場內空軍第五空中機動飛行團建造了「翼峰樓」。現在「翼峰樓」內部設有可以用作會場的會客室和附屬室等，以前也有訪問釜山的海外首腦使用過。

報導表示，美國政府高級官員也在對川普出訪的事前吹風會上表示，川普將在釜山與習近平舉行雙邊會談。

報導表示，此次美中首腦會談是川普重返白宮後首次與習近平會面，因此會談時間也備受關註。川普23日表示，「將與習近平主席舉行相當長的會談」，因此會談時間有可能延長。

不過，韓國國家安保室長魏聖洛26日表示，美中首腦的會面不是在兩國首都，而是在第三地帶、多邊舞台上進行，因此不會花很長時間進行協商。雖然不知道會進行到什麽程度，但至少可以期待在一些貿易懸案問題上取得進展。