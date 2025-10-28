高市早苗與川普首會 承諾國防預算前增至GDP2%

日本首相高市早苗今（28日）與訪日的美國總統川普會談，高市在會談中明確表示，日本將增加國防預算，回應川普要求同盟國與友好國家分擔更多防衛責任的立場，藉此爭取美方理解日本加強防衛能力的政策。這是兩國領袖首次面對面會談，討論加強日美同盟與國際局勢。

日本時間上午9時53分，美日領袖及閣員在會場坐定。高市開場時表示，日美已成為世界上最偉大的同盟。日本也將與美國一起為世界的和平與繁榮作出貢獻，「我將重振強勢的日本外交。為推進自由且開放的印太地區，日美將加強合作。」

高市說，「我希望與川普總統共創日美新的黃金時代。」

讀賣新聞報導，多位日本政府人士於會談前透露，高市不會具體說明國防預算增額的數字，因為國防預算需要龐大財源，須經過政府內部及朝野協商，因此不觸及具體金額。

高市在24日的施政演說中，已宣布提前在2027年度前，將包含海上保安廳預算在內的安全保障相關經費，拉高至國內生產毛額（GDP）2％的目標。她也表示，將提前修訂國家安全保障戰略等安保3文書。讀賣指出，高市計畫在會談中向川普說明這一系列的政策方向。

高市向川普表明，達成2%的目標後，日本仍將持續增加國防預算。會談中雙方也討論如何一起應對中國日益增強的霸權行動及中、俄、北韓三國的合作。日本經濟新聞報導，雙方會簽署正式文件，確認石破前政府在美日關稅談判協議的5500億美元對美投資。確認在半導體、重要礦產、造船、能源等雙方同意的9個領域的具體投資細節。

雙方就人工智慧（AI）及次世代通訊標準等七個領域的科學技術合作達成共識，目的是牽制在尖端技術領域不斷提升實力的中國。會中簽署有關先進技術、造船領域合作，以及包含稀土在內的重要礦物供應鏈強韌化的合作備忘錄。

川普27日傍晚搭乘美國總統專機「空軍一號」抵達羽田機場。這是他自2019年6月以來，第四次以總統身分訪日，是第二任期以來的首次訪日。抵達後，川普赴皇居拜會日皇。川高會談以後，下午擬將一起搭乘美國總統的專用直升機，前往美軍的橫須賀基地視察。