川普東南亞之行固樁 美中零和博弈東協左右為難

美國總統川普日前在東協峰會簽訂多項協議，更成功斡旋泰柬停火，似乎要在川習會前積極固樁東南亞，展現對該區影響力。媒體分析，東南亞國家被夾在美、中競逐的零和博弈中左右為難，選邊站的壓力恐越發沉重。

美中角力與地緣政治緊張局勢下，全球聚焦川普（Donald Trump）的亞洲行。26日，川普抵達首站，出席於馬來西亞首都吉隆坡舉行的東南亞國家協會（ASEAN）高峰會。

期間川普快速交涉，與馬國、柬埔寨簽署互惠貿易協議，又和泰國、越南達成協議框架，再與泰、馬簽訂關鍵礦產供應鏈多元化合作協議。積極固樁，企圖在30日川習會前強化自身在東南亞的影響力。

此外，川普高調出席見證泰柬兩國簽署強化版停火協議。這項協議部分歸功於美方斡旋，以經濟後果為籌碼施壓兩國達成協議。德國之聲（DW）報導分析，「這彰顯了美國在亞太地區的影響力」。有鑒於美、中在亞太地區競爭日益激烈，此舉「意義重大」。

德國之聲這篇報導以「ASEAN峰會：在中美之間左右為難」為標題，指出儘管從未言明，但美中兩強的對立充斥在所有討論中，「企圖讓亞洲小國選邊站」。

德國國際與安全事務研究所高級研究員海杜克（Felix Heiduk）告訴DW，「中美貿易緊張局勢升溫，進一步加劇了兩國在東南亞的競爭」。

這意味著除官方議程之外，中美緊張關係以及這種局勢給東協國家帶來的困境也必然會成為討論焦點，許多國家都面臨在兩個強權間做出選擇的壓力。

海杜克認為，尤其在安全、貿易和技術等領域更是如此。「這種邏輯可以歸結為一種零和博弈。你應該要麼站在一個陣營，要麼站在另一個陣營」。但無論美國還是中國，說服東協國家選邊站都變得越來越困難。

川普因為關稅戰與先前對格陵蘭島的企圖而引起東南亞國家對其不信任；然而中國在該區日益好戰的行為也讓這些國家芒刺在背。

經濟實力較弱的東協國家對中國的咄咄逼人別無選擇，只能默許。「如緬甸、柬埔寨和寮國在經濟、安全和國防政策方面都與中國相連；與此同時，它們與美國並沒有緊密的國防和安全關係」，海杜克說。

而較大、較富裕的國家正努力保持平衡，盡可能與兩國合作，如「竹子外交」遊走於多方的越南。

就連與美國在國防安全密切合作的菲律賓，以及在軍購上傾向美、法等西方國家的印尼，都仍舊與中國保持緊密經濟聯繫，中國也是這些國家重要的貿易夥伴與投資者。

據印度媒體「第一郵報」（Firstpost）26日報導，專家分析，川普與東協國家的協議與聲明與其說是為了實際貿易收益，「不如說是為了製造輿論和地緣政治信號。透過將經濟協議與高調的外交斡旋相結合」，企圖在習近平峰會上展現川普在該區的領導力和談判實力。

東協11個會員國如何在美中競爭下走鋼索保持平衡與團結，將是嚴峻考驗。

新加坡總理黃循財26日也向媒體表示，美、中的相互猜疑和不信任恐持續下去，並將繼續採取措施免受對方影響。

「無論是否與美國達成貿易協議，我們都將面臨越來越大的壓力，被迫選邊站隊，與某一方結盟」。

黃循財敦促東協團結，「若做不到這一點，或者任由爭端分裂彼此，則我們的信譽、主動性以及在國際舞台上的影響力都將受損。東盟就完蛋了」。

「第一郵報」寫道，川普的亞洲之行融合了貿易、外交和地緣政治訊號。其成功取決於能否將初步框架轉化為可執行的承諾，維護與東協夥伴的信任，並應對北京的反制策略。分析家表示，這次亞洲行的結果，將形塑美中貿易關係的走向以及華府未來的印太戰略。

川普離開馬來西亞後，飛抵此次亞洲行的第2站日本。接著他將前往韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，並和中國國家主席習近平舉行各界矚目的雙邊會。