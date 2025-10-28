日美領袖會談 高市與川普擬簽稀土共同文件
日本首相高市早苗今天在東京都港區與美國總統川普會面，首度召開日美領袖會談。「朝日新聞」引述消息人士披露，兩人預計簽署確保包含稀土在內的重要礦物相關共同文件。
川普昨天傍晚抵達日本後與日皇德仁在皇居（皇宮）會面。這是他以總統身分第4次訪日，同時也是他第二個總統任期開始後，首度到訪日本。
川普（Donald Trump）今天上午也前往位在東京都港區的迎賓館與高市會面，而高市也迎接川普來訪。
日本放送協會（NHK）報導，高市預計透過這場會談告知川普，日本打算著手根本性強化國防（防衛力）。
高市本月24日發表施政演說（所信表明演說）時，已經宣布計劃提前在今年度增加國防開支（防衛費）到占國內生產毛額（GDP）的2%，以及於明年修改安全保障相關3文件。
而兩人也預計在會中討論先前達成的關稅協議，並在會後簽署相關文件。
高市與川普規劃今天下午共同前往美軍的橫須賀基地，而高市屆時可能會與川普共乘美國總統的直升機專機「陸戰隊一號」（Marine One）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言