日美領袖會談 高市與川普擬簽稀土共同文件

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本首相高市早苗，今天在東京都港區與美國總統川普會面。 美聯社
日本首相高市早苗今天在東京都港區與美國總統川普會面，首度召開日美領袖會談。「朝日新聞」引述消息人士披露，兩人預計簽署確保包含稀土在內的重要礦物相關共同文件。

川普昨天傍晚抵達日本後與日皇德仁在皇居（皇宮）會面。這是他以總統身分第4次訪日，同時也是他第二個總統任期開始後，首度到訪日本。

川普（Donald Trump）今天上午也前往位在東京都港區的迎賓館與高市會面，而高市也迎接川普來訪。

日本放送協會（NHK）報導，高市預計透過這場會談告知川普，日本打算著手根本性強化國防（防衛力）。

高市本月24日發表施政演說（所信表明演說）時，已經宣布計劃提前在今年度增加國防開支（防衛費）到占國內生產毛額（GDP）的2%，以及於明年修改安全保障相關3文件。

而兩人也預計在會中討論先前達成的關稅協議，並在會後簽署相關文件。

高市與川普規劃今天下午共同前往美軍的橫須賀基地，而高市屆時可能會與川普共乘美國總統的直升機專機「陸戰隊一號」（Marine One）。

