華爾街日報喊話川普勿出賣台灣！籲拒絕習近平要求表態「反對台獨」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月30日將在南韓舉行雙邊會談。法新社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月30日將在南韓舉行雙邊會談。法新社

華爾街日報27日以「習近平川普的台灣考驗」為題發表社論指出，中國大陸國家主席習近平對即將登場的川習會另有盤算，意在說動川普表態華府「反對台獨」。社論警告，美方若在此議題讓步，形同搬石頭砸自己的腳，不僅削弱美國嚇阻力，也將損及自身戰略目標。文章強調，台灣在地緣戰略與價值皆符合美國戰略利益，呼籲川普拒絕習近平提出「出賣台灣」的要求，這將是對全球和平的重要貢獻。

川習會登場在即，各界注意力多半聚焦美中貿易議題，但這篇社論指出，習近平對這次雙邊會談另有盤算，他希望說動川普削弱對台灣的支持，正式表態反對台灣獨立。

儘管美國國務卿魯比歐日前表明，不必擔心華府為貿易利益拋棄台灣，更稱「沒人在考慮那種事」，但北京目標並非是文字遊戲，習近平的訴求與普亭對烏克蘭的作法類似，目的是讓國際社會接受北京敘事，把台灣塑造成「叛亂省分」以強化主權主張。

對此，華爾街日報社論認為，美國無須加以澄清是否在危機時出手保衛台灣，但若在「台灣獨立」問題上向習近平讓步，相當於搬石頭砸自己的腳，反而損害川普自身的戰略目標。川普希望台灣增加國防支出，但若認同習近平的觀點，等於削弱士氣，告訴台灣人企圖自我防衛是徒勞的，如此一來正中北京下懷，這就是北京希望台北得出的結論。

若美國在這10年間軍力處於相對低迷之際向中國讓步，實際效果將是削弱整體嚇阻力，這樣的示弱反而可能引發衝突。這也是共和黨當年批評拜登政府的原因，時任國務卿布林肯在2023年曾表態「我們不支持台灣獨立」。

文章引述1979年《台灣關係法》強調，「任何以非和平方式決定台灣前途的行動，包括封鎖或禁運，都將引起美國的嚴重關切」。社論並點名，現在採取恐嚇行動的一方是中國，而非台灣。

回頭看魯比歐近日評論，其實說明川普對這樣的情勢有所理解。但是，文章示警，一旦川普與習近平同處一室，什麼都有可能發生。

這篇社論重申，從地緣政治到核心價值等各方面來看，台灣都完全符合美國的戰略利益。它是第一島鏈的一部分，構成美國對抗北京擴張野心的安全防線。

遺憾的是，華府政壇願意向公眾強調台灣重要性的政治人物仍然太少。不過，文章最後呼籲，「這次川普若能拒絕習近平『出賣台灣』的要求，等同於為世界和平盡一份心力」。

