不只安華、洪馬內！ 日媒：高市早苗傳要推薦川普拿和平獎
日本媒體NTV引述未具名日本政府官員報導，日本首相高市早苗計劃推薦美國總統川普角逐諾貝爾和平獎。
據了解，高市在今（28）日與川普舉行峰會時，將表達她的這個意向。
川普26日在馬來西亞舉行的東協（ASEAN）峰會上，見證泰國與柬埔寨正式簽署和平協議。馬來西亞首相安華演說時，感謝川普促成和平；柬埔寨總理洪馬內致詞時，也表示要提名川普拿諾貝爾和平獎，現場響起熱烈掌聲。
川普當時重申，他自今年1月第二任期上任以來，已在促成八場衝突結束中，發揮作用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言