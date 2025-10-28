不只安華、洪馬內！ 日媒：高市早苗傳要推薦川普拿和平獎

日本媒體NTV引述未具名日本政府官員報導，日本首相高市早苗計劃推薦美國總統川普角逐諾貝爾和平獎。

據了解，高市在今（28）日與川普舉行峰會時，將表達她的這個意向。

川普26日在馬來西亞舉行的東協（ASEAN）峰會上，見證泰國與柬埔寨正式簽署和平協議。馬來西亞首相安華演說時，感謝川普促成和平；柬埔寨總理洪馬內致詞時，也表示要提名川普拿諾貝爾和平獎，現場響起熱烈掌聲。

川普當時重申，他自今年1月第二任期上任以來，已在促成八場衝突結束中，發揮作用。