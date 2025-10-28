川習會前美提協議框架 紐時：回到貿易戰前關係

美中元首30日將在韓國會晤，美國官員在第5輪貿易談判後提出川習會協議可能「框架」。「紐約時報」分析，框架內容猶如回到年初貿易戰前的美中關係，問題在於新協議效能這次又能維持多久。

美國總統川普（Donald Trump）30日將在韓國慶州亞太經合會（APEC）領袖會議前，與中國國家主席習近平會談。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日在媒體說明，已在吉隆坡第5輪貿易談判中為川習會設定「框架」，關稅、稀土、大豆與TikTok等共識將由兩國元首確認。

貝森特與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提出美方版本的「框架」，中方未回應細節；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與中國外長王毅通話，王毅指雙方在會談中澄清立場，增進理解。

川習會是否會如美中吉隆坡談判，美國不對中國加徵100%關稅、中方檢討稀土出口核准管制並延後一年施行，以及習近平是否回應川普的全球和平計畫等議題都是重點。

紐約時報（New York Times）分析，川普政府的美中協議不過是回到貿易戰前的美中關係。美方官員提出的框架大部分回到年初貿易戰前的狀態。兩國都無懼升高經貿緊張，傷害國際企業，然後休兵，但隨即劍拔弩張，讓人懷疑新的協議能維持多久。

諮商業者歐布萊特石橋集團（Albright StonebridgeGroup）合夥人崔歐洛（Paul Triolo）認為，川普政府由升高衝突到降低衝突實為失敗策略，中國以控制稀土主導5次談判，雙方都能彼此傷害，結果造成兩國企業的市占率因此減少。

川普談判藝術以難以預測為名，除了經貿，川習會可能有機會就其他議題談出其他協議，中方年中已釋出持續購買美國商品與增加對美投資的可能。

川普由吉隆坡飛往東京途中向隨行記者指出，預期達成成功協議，可能取消對中301條款調查，幾近同意明年訪中，習近平也會回訪。美中雙方在川習會前都釋出友善訊息，中方未否認習近平將會晤川普，川普也不排除可延長會談時間。