川習會前美提協議框架 紐時：回到貿易戰前關係
美中元首30日將在韓國會晤，美國官員在第5輪貿易談判後提出川習會協議可能「框架」。「紐約時報」分析，框架內容猶如回到年初貿易戰前的美中關係，問題在於新協議效能這次又能維持多久。
美國總統川普（Donald Trump）30日將在韓國慶州亞太經合會（APEC）領袖會議前，與中國國家主席習近平會談。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日在媒體說明，已在吉隆坡第5輪貿易談判中為川習會設定「框架」，關稅、稀土、大豆與TikTok等共識將由兩國元首確認。
貝森特與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提出美方版本的「框架」，中方未回應細節；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與中國外長王毅通話，王毅指雙方在會談中澄清立場，增進理解。
川習會是否會如美中吉隆坡談判，美國不對中國加徵100%關稅、中方檢討稀土出口核准管制並延後一年施行，以及習近平是否回應川普的全球和平計畫等議題都是重點。
紐約時報（New York Times）分析，川普政府的美中協議不過是回到貿易戰前的美中關係。美方官員提出的框架大部分回到年初貿易戰前的狀態。兩國都無懼升高經貿緊張，傷害國際企業，然後休兵，但隨即劍拔弩張，讓人懷疑新的協議能維持多久。
諮商業者歐布萊特石橋集團（Albright StonebridgeGroup）合夥人崔歐洛（Paul Triolo）認為，川普政府由升高衝突到降低衝突實為失敗策略，中國以控制稀土主導5次談判，雙方都能彼此傷害，結果造成兩國企業的市占率因此減少。
川普談判藝術以難以預測為名，除了經貿，川習會可能有機會就其他議題談出其他協議，中方年中已釋出持續購買美國商品與增加對美投資的可能。
川普由吉隆坡飛往東京途中向隨行記者指出，預期達成成功協議，可能取消對中301條款調查，幾近同意明年訪中，習近平也會回訪。美中雙方在川習會前都釋出友善訊息，中方未否認習近平將會晤川普，川普也不排除可延長會談時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言