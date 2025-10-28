聽新聞
川普：樂意見金正恩 願延長亞洲行

聯合報／ 記者陳熙文、編譯高詣軒／綜合報導
2019年6月30日，川普（左起）、金正恩、時任南韓統文在寅在板門店會晤。 （美聯社）
美國總統川普廿七日在空軍一號接受媒體提問表示，若北韓領袖金正恩願意與他見面，他不介意為此延長亞洲行。

川普廿七至廿九日訪日後，預定前往亞洲行最後一站南韓。川普說，他喜歡金正恩，金正恩也喜歡他；金正恩若願意見面，「我會在南韓，所以我能馬上過去，要延長行程並不難」。

川普也說，美方沒傳遞任何訊息給北韓，也不知道金正恩是否知道他不排除見面。川普日前已說對會晤金正恩態度開放，但廿七日否認已有計畫見面。

華盛頓郵報廿七日報導，川普發言展現真的希望會晤金正恩。被問及這次「川金會」若成行，美國能提供金正恩何種好處，川普拋出調整對北韓制裁的構想。

北韓正因其核計畫和侵犯人權，遭受關鍵出口產品禁令等制裁。對於可能和金正恩談什麼，川普說，制裁是相當重要開端，「我會說，這大概是最重要的」。

川金二○一八至二○一九年曾在新加坡、越南、板門店三度會晤，當時金正恩敦促川普解除制裁北韓，換取北韓放棄部分核計畫。但金正恩最近說，不會就北韓核計畫談判。他同時強化與中國大陸、俄羅斯關係，北韓外長崔善姬廿七日就在莫斯科訪問。

南韓總統的國安幕僚吳賢珠廿七日說，川金在慶州ＡＰＥＣ峰會前會晤機率很低，但金正恩可能臨時改變心意，接受美方會晤提議。

金正恩九月才說，仍對川普懷有「美好回憶」，只要美國放下不切實際的北韓無核化執念，「我們沒理由不與美國坐下談」。

川普 金正恩 北韓 南韓 川金會 板門店 峰會 無核

