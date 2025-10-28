聽新聞
「韓夾在中美2磨石間」 李在明：盼川習會讓緊張降溫

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
南韓總統李在明（右）預計29日在南韓慶州APEC高峰會期間會晤美國總統川普（左）。圖為李在明8月25日訪問白宮與川普見面。 美聯社
南韓總統李在明（右）預計29日在南韓慶州APEC高峰會期間會晤美國總統川普（左）。圖為李在明8月25日訪問白宮與川普見面。 美聯社

南韓總統李在明日前接受彭博專訪表示，南韓對美國總額三千五百億美元投資一事，韓美雙方在主要細節仍陷僵局，在他廿九日與美國總統川普雙邊會談前可能難以敲定貿易協議。美國財長貝森特廿七日也說，美韓貿易協議不太可能在川普訪韓前談成。

李在明說，投資方式、投資金額、時程安排、如何分攤損失與分配紅利，這些都是卡關的關鍵。美國當然試圖取得最大利益，但不應讓南韓承受災難性後果。

目前美韓官員正進行最後階段緊密談判，李在明表示，討論仍在進行，雙方確實存在意見分歧，但延宕並不代表這是一場失敗，希望大家多給一點時間。

李在明說，在美韓試圖敲定投資方案與簽證制度時，雙方在安全議題的討論已有明顯進展，駐韓美軍在維持朝鮮半島和平與安全上扮演關鍵角色，但「國際現實是，我們無法單方面決定駐韓美軍的命運。」他也說，不論外部環境如何，南韓應具備自主嚇阻北韓的能力，南韓計畫將國防支出從占ＧＤＰ的百分之二點三提高至百分之三點五，這是出於政府「確保自主防衛」基本立場，而非美方要求。

對促成暌違六年的「川習會」，李在明說希望世界兩大經濟體、也是南韓兩大貿易夥伴間緊張降溫，他形容南韓是「夾在兩個磨石之間的國家」。

十月稍早，中國以南韓造船企業韓華海洋投資美國為由，制裁其在美五家子公司。李在明說，這是中國施壓訊號，預示更多報復行動，他強調不應對抗回應，應優先對話解決。

李在明預計十一月一日與中國國家主席習近平會面。

