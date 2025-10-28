聽新聞
最高規格保護川普…日本部署1.8萬員警 嚴防「孤狼」攻擊

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普訪日，日本警方啟動最高規格維安，圖為日警在美國駐東京大使館周邊架設防護柵欄。 （路透）
美國總統川普廿七日起訪問東京日本警方啟動因應外賓訪問史上最高層級警戒，東京都在川普停留期間部署多達一點八萬名警察，規模達歷來之最；當局也在近日驚傳周邊發生砍人事件的美國大使館外架設防車輛衝撞的鐵製護欄，同時加強巡邏盤查。

川普專機廿七日抵達羽田機場前，機場周邊由警備部隊嚴格檢問，並抽調「特別機動隊」支援，主要車站也部署警犬巡查。為防範無人機攻擊，警方也配置配備「電波干擾」的專門部隊。

日警特別警戒可能單獨行動的「孤狼」恐怖分子，二○二二年安倍晉三遇刺被認為是此類案件。警視廳加強監控社群媒體，蒐集與恐攻徵兆相關的資訊。

此外，美方也採取獨立警備措施，調來配備重裝甲的總統專用座車「野獸」與專用直升機。川普由美國特勤局全程護衛，日本警視廳則負責警戒周邊安全。

