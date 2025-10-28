高市早苗今見川普應考 有3大挑戰

紐約時報報導，日本首相高市早苗廿八日將與美國總統川普在東京會晤，就任才滿一周的她將迎來首場外交大考，三大主要挑戰包括強化日本對美投資的監督權、延續日美戰略合作制衡中國，還有設法與川普建立長期穩固的關係。有分析預期，高市將打「安倍牌」作為與川普建立互信的關鍵籌碼，同時摸清川普對防衛台灣的立場，確認華府在印太地區的整體戰略方向。

根據ＮＨＫ報導，川普廿八日早上與高市舉行雙邊會談，兩人將在迎賓館赤坂離宮共進午餐。隨後，川普會視察美軍駐日橫須賀海軍基地並發表演說，他也預定與日本商界領袖共進晚餐。

美媒指高市早苗將打「安倍牌」

紐時報導，高市既不打川普最愛的高爾夫球，也不以愛吃漢堡聞名，但她有一張重要的「人脈牌」可以打，她將強調與已故前日相安倍晉三的密切關係。安倍不僅是她的政治導師，更被視為全球領袖中與川普關係最親近的人物。

美商亞洲集團合夥人芮普胡伯說，「她將試圖披上安倍的象徵光環，說服川普相信她是他在亞洲的盟友，一位值得信賴、可以依靠的夥伴。」

紐時指出，高市會晤川普的挑戰之一，是尋求加強日本與美國貿易協議中對美五千五百億美元投資的監督權。這筆金額相當於日本經濟總量逾十分之一，協議特別條款賦予川普政府實際運用權，日方擔憂恐用於對日本不具戰略意義的計畫，屆時若拒絕恐面臨關稅報復。

其次，高市料將竭力說服川普加碼投入日美數十年的安全同盟，加倍遏制中國在區域不斷擴大的影響力。川普近年淡化與歐亞傳統盟友的關係，尤其在中國、北韓與俄羅斯的安全威脅日益加劇之際，令東京深感不安，高市料將表達對中國持續推進南海軍事化的關切。

美智庫：高市要確認美方印太戰略

高市身為長期堅定挺台的人士，美國智庫蘭德公司日本問題專家霍農說，高市可能會藉此次會談，確認川普是否仍致力維護台灣安全，日本官員想知道，美國在印太地區的戰略究竟是什麼？分析人士指出，高市也希望能以安倍的方式，與川普建立長期且穩固的關係。

不過，部分專家擔憂，若川普與中國國家主席習近平達成貿易和解，日本可能陷入較脆弱處境。芮普胡伯說，高市最大的憂慮，或許是川習會進展過於順利。那樣一來，日本將陷入兩難，必須思考如何在美中前所未有關係改善的情況下，重新定位與中國的關係。