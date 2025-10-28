東盟峰會莫迪「放鴿子」：害怕與特朗普握手言歡？

（德國之聲中文網）印度總理莫迪“放了鴿子”，將不會出席在馬來西亞舉行的東盟（ASEAN）峰會。美國總統特朗普是此次峰會的重量級嘉賓。莫迪的缺席引發外界猜測，美印之間圍繞新德裡持續購買俄羅斯石油而導致的關稅談判是否出現停滯。

莫迪在社交平台X上簡要提及，他將以“線上方式”出席即將召開的東盟峰會。他在帖子中重點談到與馬來西亞總理安瓦爾·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）的“友好關系”，以及推動東盟與印度全面戰略伙伴關系的意願。

莫迪的帖子未進一步說明他為何不前往馬來西亞。

安瓦爾表示，他被告知莫迪因印度國內正在舉行的排燈節（Diwali）慶祝活動而選擇線上參會。

特朗普於10月26日抵達吉隆坡出席東盟峰會。這是他此次亞洲之行的第一站，期間包括與中國國家主席習近平的會面，之後他將前往韓國出席另一場峰會。

“與特朗普過從甚密風險太高”

兩國領導人都試圖淡化關稅僵局帶來的緊張氣氛。

上周二（10月21日），在白宮舉行的排燈節特別活動上，特朗普表示，他與莫迪進行了“積極的對話”，並重申度將停止購買俄羅斯石油。

特朗普告訴記者：“我們關系很好。他不會再從俄羅斯購買太多石油。他們已經大幅削減，還會繼續減少。”他補充說，莫迪希望“看到烏克蘭戰爭結束”。

莫迪感謝特朗普的節日問候，並承諾加強反恐合作，但未提及關稅或石油問題。

然而，莫迪缺席東盟峰會的消息，引發印度國內反對派的質疑。反對派猜想，莫迪擔心與特朗普在國際舞台上握手合影，在國內會留下負面印象。

印度主要反對黨國大黨（Indian National Congress）高級成員賈伊拉姆·拉梅什（Jairam Ramesh）周四在X上表示，莫迪“與特朗普過從甚密的風險太高”。

拉梅什指出，特朗普不斷就俄羅斯石油問題發表言論，並多次聲稱自己在4月阻止了一場印巴戰爭——這一說法被印度否認——這些都成為莫迪的政治負擔。

此前一周，當特朗普首次聲稱莫迪“保證”停止購買俄羅斯石油時，印度反對派領袖拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）回應說：“莫迪害怕特朗普。”他指責莫迪讓特朗普替印度宣布政策決定。

莫迪“熱臉貼上冷屁股”？

今年2月，莫迪與特朗普在白宮熱情擁抱。當時外界預期，兩人將延續特朗普第一任期時的良好關系。

然而不久後，印度發現自己未能獲得特殊待遇。特朗普推出的關稅政策波及印度，對部分印度出口商品征收25%的關稅。

8月，特朗普政府指責印度購買俄羅斯石油是在資助莫斯科的戰爭，並再加征25%的關稅，使總稅率達到50%。美印關系跌至數十年來的最低點。

上周，特朗普進一步攪動局勢，聲稱莫迪已“向他保證”印度將停止購買俄羅斯石油。印度官員對此既未確認，也未否認。

對俄新制裁"火上澆油"

路透社上周四報道稱，印度最大俄羅斯原油買家信實工業集團（Reliance Industries）正准備“大幅削減”俄油進口。

一家煉油廠消息人士在匿名條件下告訴路透社：“我們預計進口不會立即歸零，因為還有部分貨物通過中間商流入市場。”

信實集團發言人表示：“俄油進口的調整正在進行中，公司將完全遵守印度政府的指導方針。”

該報道發布之際，美國宣布對俄羅斯兩大石油巨頭——俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油公司（Lukoil）實施新的制裁。美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示，這兩家公司是克裡姆林宮“戰爭機器”的資金來源。

這是特朗普第二任期以來首次直接針對俄羅斯戰爭進行的制裁。制裁內容包括凍結兩家俄企在美國的全部資產，並允許對與其交易的外國銀行實施二級制裁。

這意味著，印度的銀行若繼續協助俄油交易，可能面臨處罰。

美國財政部規定，企業必須在11月21日前結束與上述兩家俄企的交易。分析人士指出，制裁的影響取決於美國執行力度及各國銀行的配合程度。

戰爭財難以為繼？

盡管關於俄油的傳聞不斷，印度外交部仍強調，國家優先考慮能源獨立和消費者利益。

印度外交部發言人蘭迪爾·賈伊斯瓦爾（Randhir Jaiswal）上周表示，華盛頓有意深化能源合作，雙方正在進行相關討論。

賈伊斯瓦爾強調，印度進口石油的首要任務是“在不穩定的能源環境下保障印度消費者的利益”。

位於新德裡的能源分析師蘇米特·裡托利亞（Sumit Ritolia）對德國之聲表示，印度“可能會減少”俄羅斯石油進口，但“短期內不會降至零”。

印度自2021年至2024年從俄羅斯進口的原油量增長近19倍，從每天10萬桶增至190萬桶，使俄羅斯成為印度最大的原油供應國。

2022年，在莫斯科發動戰爭並遭受制裁後，新德裡發起了戰爭財，以折扣價購買俄油。

印度方面曾辯解說，美國一度也支持印度購買俄油，以穩定全球油價。

