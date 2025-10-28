日皇德仁會川普氣氛融洽 談美日關係也關注道奇球星

中央社／ 台北27日電

日本德仁天皇今天在皇居御所會見來訪的美國總統川普，這是自2019年5月川普訪日以來，兩人再度會面，除談及美日關係，也提到美國職棒大聯盟MLB道奇隊日籍球星大谷翔平及山本由伸。

朝日新聞、讀賣新聞報導，川普（Donald Trump）於日本當地時間傍晚6時30分左右乘坐專車抵達皇居，德仁天皇親自在玄關迎接，兩人握手並用英文交談。根據宮內廳，會見在皇居御所內的小會客室舉行，透過口譯進行約30分鐘，氣氛融洽。

川普在會談中回顧他與日本已故前首相安倍晉三的深厚信賴關係，並表示希望「在新首相高市（早苗）的領導下，進一步強化美日關係」。德仁天皇回應說，期待川普這次訪日能「強化日美友好關係」。

川普還提到，在他第二度就任美國總統後的「8個月內，我已經解決全球8起衝突。尤其在中東方面取得重大成果，儘管極富挑戰」。德仁天皇回應，「對於世界各地持續發生的衝突深感痛心，祈願這些地區能早日恢復和平」。

德仁天皇也提及目前在MLB相當活躍的洛杉磯道奇隊球星大谷翔平。他提到，川普曾給予大谷翔平相當高的評價，他對此感到「十分高興」。

川普則是讚賞道奇隊強投山本由伸日前對藍鳥隊完投取勝的表現，說「那位投手的表現非常出色」。德仁天皇表達了對美國社會「熱情接納日本球員」的感謝之意。

會談尾聲，川普對天皇、皇后表示，「隨時歡迎您們到訪白宮」，還說「希望下次不要再間隔6年才相見」。

會談結束後，川普與德仁天皇一起走出御所，川普向記者稱讚天皇是一位「偉大的人（Great Man）」。

德仁天皇於2019年5月即位後，首次接見的國賓就是川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。2017年11月，川普夫婦首次訪日時，也曾拜會當時的天皇與皇后、現為上皇的明仁與上皇后美智子。

川普 德仁 日本

延伸閱讀

觀察站／川習會在即 台灣議題始終敏感

川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車

拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

相關新聞

川普：樂意見金正恩 願延長亞洲行

美國總統川普廿七日在空軍一號接受媒體提問表示，若北韓領袖金正恩願意與他見面，他不介意為此延長亞洲行。

「韓夾在中美2磨石間」 李在明：盼川習會讓緊張降溫

南韓總統李在明日前接受彭博專訪表示，南韓對美國總額三千五百億美元投資一事，韓美雙方在主要細節仍陷僵局，在他廿九日與美國總統川普雙邊會談前可能難以敲定貿易協議。美國財長貝森特廿七日也說，美韓貿易協議不太可能在川普訪韓前談成。

最高規格保護川普…日本部署1.8萬員警 嚴防「孤狼」攻擊

美國總統川普廿七日起訪問東京，日本警方啟動因應外賓訪問史上最高層級警戒，東京都在川普停留期間部署多達一點八萬名警察，規模達歷來之最；當局也在近日驚傳周邊發生砍人事件的美國大使館外架設防車輛衝撞的鐵製護欄，同時加強巡邏盤查。

高市早苗今見川普「應考」 有3大挑戰

紐約時報報導，日本首相高市早苗廿八日將與美國總統川普在東京會晤，就任才滿一周的她將迎來首場外交大考，三大主要挑戰包括強化日本對美投資的監督權、延續日美戰略合作制衡中國，還有設法與川普建立長期穩固的關係。有分析預期，高市將打「安倍牌」作為與川普建立互信的關鍵籌碼，同時摸清川普對防衛台灣的立場，確認華府在印太地區的整體戰略方向。

與川普相見歡 巴西總統魯拉：數日內與美達協議

巴西總統魯拉廿七日表示，巴西與美國可能在數天內達成貿易協議，或有助於緩解數月來懲罰性關稅帶來的緊張局勢。

飛抵日本會晤天皇 川普：將取消對中301調查

「川習會」預料卅日登場，美國總統川普廿七日從馬來西亞飛往日本途中對媒體說，預期與中國大陸國家主席習近平達成成功的協議，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。