與川普相見歡 巴西總統魯拉：數日內與美達協議

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普(左)與巴西總統魯拉在東協峰會場邊握手。路透
巴西總統魯拉廿七日表示，巴西與美國可能在數天內達成貿易協議，或有助於緩解數月來懲罰性關稅帶來的緊張局勢。

法新社報導，魯拉廿六日出席東協峰會期間與美國總統川普會面。魯拉本月稍早曾敦促川普解除對巴西徵收的百分之五十懲罰性關稅。魯拉廿七日在馬來西亞對記者表示：「我相信幾天內我們將有一個最終解決方案。」

美洲兩大經濟體美國和巴西領導人在多邊主義、國際貿易及氣候變遷議題上立場截然相反。川普對巴西產品課徵百分之五十關稅，還制裁巴西一名聯邦最高法院法官在內的多名高官，以懲罰巴西政府對前總統兼川普盟友波索納洛進行政治「獵巫」。

今年九月，巴西最高法院判決波索納洛在二○二二年總統選舉敗給魯拉後策劃政變罪名成立，判處他有期徒刑廿七年。

川普廿六日表示，他對波索納洛的遭遇「感到非常遺憾」。川普說：「我一直認為他是個直率的人，但你知道，他正在經歷很多事情。」當被問及波索納洛是否成為他與魯拉討論的議題時，川普說，「這不關你的事」。

魯拉廿七日慶祝八十歲生日，他說，在與川普會談後，波索納洛議題已經結束，稱他「已是巴西政治的過去式」。

川普與魯拉的關係首次開始解凍，是兩人在九月聯合國大會期間短暫會面，之後於十月六日通過電話交談。魯拉表示，他與川普的會面「出乎意料地良好」。他說，川普「向我保證，我們將達成協議」。

