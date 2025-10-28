飛抵日本會晤天皇 川普：將取消對中301調查

「川習會」預料卅日登場，美國總統川普廿七日從馬來西亞飛往日本途中對媒體說，預期與中國大陸國家主席習近平達成成功的協議，當天可能正式簽署TikTok協議，並透露可能取消對中國的三○一條款調查。

川普說，對本周川習會抱持樂觀，預期雙方將成功協商，有場極佳對話，也提到將討論TikTok議題，可能當天簽最終協議，且該協議已取得習近平「臨時批准」。談到美國對中國三○一條款調查時，川普表示感覺「中國會讓我們打消這個想法」。

美國貿易代表署廿四日甫宣布援引一九七四年「貿易法」三○一條款，調查中國是否落實美中在川普第一任期簽署的第一階段貿易協議。

明年農曆年前 川普可能訪北京

川普也預告明年訪中行程，聲稱他幾乎同意明年訪中，習近平則將回訪華府或佛州海湖莊園。美國財政部長貝森特廿六日才向美媒國家廣播公司（ＮＢＣ）記者露口風，稱川普可能在明年初二月十七日農曆新年前訪問北京，將是川普暌違近九年再訪中。

貝森特廿六日已在美國三個晨間政論節目說，美中在吉隆坡第五輪貿易談判已就關稅、稀土、黃豆、TikTok等達成共識，為川習會提供框架；中方已準備好達成協議，美國未改變出口中國品項限制，川習也將討論「全球和平計畫」，相關計畫在亞洲、中東成功，川普已放眼俄烏。

魯比歐通話王毅 期待高層互動

美國國務卿魯比歐廿七日與中國外長王毅通話。新華社報導，王毅說穩定、可持續的美中關係符合兩國長遠利益和國際共同期待，此前中美經貿關係再現波折，其後在吉隆坡會談就解決緊迫經貿問題達成框架，希望共同為中美高層互動做好準備。魯比歐說，美中關係是世界最重要雙邊關係，期待藉高層互動向世界發出積極信號。

川普廿七日上午搭機離開大馬，飛抵東京羽田機場後前往皇居會晤天皇德仁，這是他繼二○一九年後再訪日。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，川普到皇居時身穿深藍西裝與金色領帶，走下座車後興奮雙手微張，熱情問候德仁，兩人握手寒暄後轉向攝影機微笑。

德仁迎接川普時面帶微笑並揮手致意，兩人隨後走進皇居，川普曾短暫將手放在德仁身上。兩人在皇居內停留半個多小時後再度現身，川普讚德仁是「偉大的人」。ＣＮＮ說，這次訪日提供川普進入皇居的難得機會。川普二○一九年到日本國是訪問，德仁也曾設宴款待。

今川高會 高市將承諾買美皮卡

川普廿八日將會晤新任日相高市早苗。川普廿七日說，高市是已故前日相安倍晉三「很棒的盟友和朋友，安倍晉三也是我的朋友。這對日本和美國都有很大幫助，我認為她會很棒」。高市廿一日當選首相，廿五日與川普通話就強調自己是安倍門生。

路透引述日媒報導，美國商務部長盧特尼克廿七日也與日本經濟產業大臣赤澤亮正於東京共進午餐，討論電網作為潛在投資領域的議題。兩人是美日七月達成關稅協議的功臣。另據幾名知情人士向路透說，高市廿八日希望以承諾購買美國皮卡車、黃豆和天然氣並宣布造船協議，進一步打動川普。