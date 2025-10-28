美中談判 完全沒提台灣

美中為期兩天的貿易談判落幕，美國貿易代表葛里爾26日表示，這段期間完全沒提台灣。「一次都沒被提到，完全沒有」。

葛里爾接受福斯周日新聞採訪時指出，當美方在南韓與中方舉行更廣泛的雙邊會談時，中方肯定會提出各種對他們而言重要的議題，不確定川習會是否將提到台灣，但可以確定的是，這個議題並沒出現在美中於大馬的貿易磋商之內。

葛里爾被主持人問及距離美中達成協議還有多遠時，他強調「這要取決於川普總統與習主席」，並表示，美中這回磋商進行了非常具建設性的對話，找出一條前進的道路，讓美國能夠獲得更多來自中國的稀土供應，也能透過出口平衡貿易逆差，並持續暫緩雙方之間針鋒相對的措施。

他也說，除了芬太尼之外，黃豆也是美中討論的議題之一，「如果中國想與美國達成良好協議，就必須恢復這類採購」。

白宮日前宣布，美國總統川普將於30日和中國大陸國家主席習近平會談，這將是兩人2019年在日本的20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。

除了美中貿易戰、北京對全球的稀土出口限制等待進一步降溫的議題外，也有分析指出，北京算準川普急於與中國達成貿易協議，必然要求改變長期對台政策。

川普24日晚間受訪時表示，會和習近平談到台灣，「我很尊重台灣」。他被問到為何認為中國無意對台動武時說，「我希望他們不會這麼做」。