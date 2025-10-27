快訊

川普自爆想連任 但不會選副總統

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普廿七日在空軍一號上表示，他很想再連任，但排除在二○二八年大選中競選副總統的可能性，「我覺得那太取巧了。我會排除那個選項」。

根據美國憲法第廿二修正案，任何人不得第三次當選美國總統。有些人提議讓川普參選副總統，搭配另一人競選總統，當選後辭職讓川普繼任總統。反對者質疑這樣是否合法。

談到副總統范斯和國務卿魯比歐時，川普表示他們都是「很棒的人」，未來都可能競選總統，「我覺得如果他們組成一個團隊，將所向無敵。我真的這麼認為」。

川普還表示，他可能在年底前決定下任聯準會主席人選。財長貝森特說：「希望在感恩節（十一月底）後不久向總統提交一份優秀的候選名單。」

俄國總統普亭廿六日宣布俄國成功測試核動力巡弋飛彈「海燕」，射程一萬四千公里，能突破任何防禦系統。川普被問到此事時說，美國不需要飛那麼遠的飛彈，「我們在俄羅斯海岸外就有一艘世界最強核潛艦」。他並說：「普亭這樣講不太恰當。應該做的是結束戰爭，而不是測試飛彈。」

與川普相見歡 巴西總統魯拉：數日內與美達協議

巴西總統魯拉廿七日表示，巴西與美國可能在數天內達成貿易協議，或有助於緩解數月來懲罰性關稅帶來的緊張局勢。

飛抵日本會晤天皇 川普：將取消對中301調查

「川習會」預料卅日登場，美國總統川普廿七日從馬來西亞飛往日本途中對媒體說，預期與中國大陸國家主席習近平達成成功的協議，當...

華郵指中美貿易 是休戰而非和解

華盛頓郵報廿六日以「暫時擺脫中國稀土勒索一年」為題發表社論，對美國與中國大陸是否已達成貿易突破提出疑問。該文說，最新宣布...

美國貿易代表葛里爾：美中貿易談判沒提台灣

美中在馬來西亞為期兩天的貿易談判廿六日落幕，參加談判的美國貿易代表葛里爾表示，這次談判完全沒提台灣。「一次都沒被提到，完...

APEC特派員在現場／南韓迎川習 維安重兵防示威

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將在南韓主辦ＡＰＥＣ期間會晤，在兩人抵達慶州之前，ＡＰＥＣ會場附近已開始逐步交通管制...

