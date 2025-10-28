美展實力 與四國簽六協議 宣布雙邊貿易、與泰國和大馬在關鍵礦產達共識

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國總統川普26日在馬來西亞出席東南亞國協（ASEAN）峰會前，見證「泰國－柬埔寨和平協議」簽署儀式，並宣布與馬來西亞、泰國、柬埔寨及越南達成六項協議。 路透
美國總統川普26日在馬來西亞出席東南亞國協（ASEAN）峰會前，見證「泰國－柬埔寨和平協議」簽署儀式，並宣布與馬來西亞、泰國、柬埔寨及越南達成六項協議，除了美國與四國的雙邊貿易協議，也包含與泰國和大馬意料之外的關鍵礦產協議。

美國貿易代表署（USTR）資料顯示，美國將維持對大馬、泰國和柬埔寨輸美多數產品的19%關稅，並維持對越南輸美的20%關稅，但特定商品的稅率有望降至零。

越南和馬來西亞將為美國進口的幾乎所有商品提供「優惠准入」，而上述四個國家都將允許符合美國安全與排放標準的汽機車進口，並接受美國食藥局（FDA）的醫療器材與藥品認證及既有上市許可。

越南方面，越南航空同意以80多億美元採購50架波音飛機，越企也將採購逾29億美元的美國農產品。

馬來西亞則同意簡化美國合金鋼與管材產品及含鋼製品的進口核准流程，並承諾與美企合作，加速發展其關鍵礦產與稀土產業。

針對礦產協議，馬來西亞同意不對輸美關鍵礦產或稀土元素實施禁令或配額，但未說明是否適用於原礦料或加工後的稀土。

柬埔寨方面，該國已取消對所有美國進口產品課徵關稅，並同意簡化並降低進口許可與監管要求。

泰國則將取消99%美國產品關稅，並核發美國燃料用乙醇進口許可，每年也將向美國採購26億美元農產品、54億美元的能源產品，與80架、共188億美元的美製飛機。

川普說：「我們向東南亞國家傳遞的訊息是，美國百分之百和你們站在同一邊，也打算成為此地幾世代人的強大夥伴。」

巴西總統魯拉26日和川普會面後則表示，將尋求將低50%的輸美關稅。

