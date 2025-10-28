日相今會美總統有三考驗 投資監督權、戰略合作等議題受關注

美國總統川普27日抵達日本皇居，與天皇德仁見面，睽違六年再度訪日，預計28日和日本首相高市早苗會晤。紐時指出，就任才滿一周的高市，將迎來首場外交大考，主要挑戰包括強化日本對美投資的監督權、延續日美戰略合作制衡中國，還有設法與川普建立長期穩固的關係。

分析預期，高市將打出「安倍牌」作為與川普建立互信的關鍵籌碼，同時藉機摸清川普對防衛台灣的立場，確認華府在印太地區的整體戰略方向。

紐時形容，高市既不打川普最愛的高爾夫球，也不以愛吃漢堡聞名，但她有一張重要的人脈牌可以打：她將強調自己與已故前日相安倍晉三的密切關係。安倍不僅是她的政治導師，更被視為全球領袖中與川普關係最親近的人物。

戰略諮詢公司美商亞洲集團（Asia Group）合夥人芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）分析指出：「她將試圖披上安倍的象徵光環，說服川普相信她是他在亞洲的盟友，一位值得信賴、可以依靠的夥伴。」

紐時指出，高市會晤川普的挑戰之一是，尋求加強日本對美投資5,500億美元的監督權。

其次，高市料將竭力說服川普重新投入日美數十年的安全同盟，加倍遏制中國在區域不斷擴大的影響力。川普近年淡化與歐亞傳統盟友的關係，尤其在中國、北韓與俄羅斯的安全威脅日益加劇之際，令東京深感不安。高市料將表達對中國持續推進南海軍事化的關切。

另外，高市作為長期堅定挺台的人士，美國智庫蘭德公司日本問題專家霍農（Jeffrey W. Hornung）指出，高市可能會藉此次會談，確認川普是否仍致力於維護台灣安全，「日本官員想知道，美國在印太地區的戰略究竟是什麼」。

高市也希望能以安倍的方式，與川普建立長期且穩固的關係。

川普27日上午搭機離開大馬，飛抵東京羽田機場後前往皇居會晤天皇德仁，這是他繼2019年後再訪日。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，川普到皇居時身穿深藍西裝與金色領帶，走下座車後興奮雙手微張，熱情問候德仁，兩人握手寒暄後轉向攝影機微笑。

德仁迎接川普時面帶微笑並揮手致意，兩人隨後走進皇居，川普曾短暫將手放在德仁身上。兩人在皇居內停留半個多小時後再度現身，川普讚德仁是「偉大的人」。川普2019年到日本國是訪問，德仁也曾設宴款待。



