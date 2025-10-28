快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

日相今會美總統有三考驗 投資監督權、戰略合作等議題受關注

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
美國總統川普（左）27日訪問日本，先赴皇居會見日本天皇德仁（右）。川普28日將和日本首相高市早苗舉行首腦會談。（路透）
美國總統川普（左）27日訪問日本，先赴皇居會見日本天皇德仁（右）。川普28日將和日本首相高市早苗舉行首腦會談。（路透）

美國總統川普27日抵達日本皇居，與天皇德仁見面，睽違六年再度訪日，預計28日和日本首相高市早苗會晤。紐時指出，就任才滿一周的高市，將迎來首場外交大考，主要挑戰包括強化日本對美投資的監督權、延續日美戰略合作制衡中國，還有設法與川普建立長期穩固的關係。

分析預期，高市將打出「安倍牌」作為與川普建立互信的關鍵籌碼，同時藉機摸清川普對防衛台灣的立場，確認華府在印太地區的整體戰略方向。

紐時形容，高市既不打川普最愛的高爾夫球，也不以愛吃漢堡聞名，但她有一張重要的人脈牌可以打：她將強調自己與已故前日相安倍晉三的密切關係。安倍不僅是她的政治導師，更被視為全球領袖中與川普關係最親近的人物。

戰略諮詢公司美商亞洲集團（Asia Group）合夥人芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）分析指出：「她將試圖披上安倍的象徵光環，說服川普相信她是他在亞洲的盟友，一位值得信賴、可以依靠的夥伴。」

紐時指出，高市會晤川普的挑戰之一是，尋求加強日本對美投資5,500億美元的監督權。

其次，高市料將竭力說服川普重新投入日美數十年的安全同盟，加倍遏制中國在區域不斷擴大的影響力。川普近年淡化與歐亞傳統盟友的關係，尤其在中國、北韓與俄羅斯的安全威脅日益加劇之際，令東京深感不安。高市料將表達對中國持續推進南海軍事化的關切。

另外，高市作為長期堅定挺台的人士，美國智庫蘭德公司日本問題專家霍農（Jeffrey W. Hornung）指出，高市可能會藉此次會談，確認川普是否仍致力於維護台灣安全，「日本官員想知道，美國在印太地區的戰略究竟是什麼」。

高市也希望能以安倍的方式，與川普建立長期且穩固的關係。

川普27日上午搭機離開大馬，飛抵東京羽田機場後前往皇居會晤天皇德仁，這是他繼2019年後再訪日。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，川普到皇居時身穿深藍西裝與金色領帶，走下座車後興奮雙手微張，熱情問候德仁，兩人握手寒暄後轉向攝影機微笑。

德仁迎接川普時面帶微笑並揮手致意，兩人隨後走進皇居，川普曾短暫將手放在德仁身上。兩人在皇居內停留半個多小時後再度現身，川普讚德仁是「偉大的人」。川普2019年到日本國是訪問，德仁也曾設宴款待。


延伸閱讀

美中談判 完全沒提台灣

美展實力 與四國簽六協議 宣布雙邊貿易、與泰國大馬在關鍵礦產達共識

川普將訪日本　日相高市早苗演說盼加強美日關係

川普 日本 美國

延伸閱讀

金融時報：川普引發台灣不安 但台灣仍能抵抗北京

川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車

拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

相關新聞

飛抵日本會晤天皇 川普：將取消對中301調查

「川習會」預料卅日登場，美國總統川普廿七日從馬來西亞飛往日本途中對媒體說，預期與中國大陸國家主席習近平達成成功的協議，當...

高市早苗28日見川普「應考」 有3大挑戰

紐約時報報導，日本首相高市早苗廿八日將與美國總統川普在東京會晤，就任才滿一周的她將迎來首場外交大考，三大主要挑戰包括強化日本對美投資的監督權、延續日美戰略合作制衡中國，還有設法與川普建立長期穩固的關係。有分析預期，高市將打「安倍牌」作為與川普建立互信的關鍵籌碼，同時摸清川普對防衛台灣的立場，確認華府在印太地區的整體戰略方向。

觀察站／川習會在即 台灣議題始終敏感

ＡＰＥＣ「川習會」即將登場。美中在川習會前動作頻頻，創造開局的美好氣氛，雙方關注點卻是大不相同。美國聚焦在雙邊即將達成關...

東盟峰會莫迪「放鴿子」：害怕與特朗普握手言歡？

（德國之聲中文網）印度總理莫迪“放了鴿子”，將不會出席在馬來西亞舉行的東盟（ASEAN）峰會。美國總統特朗普是此次峰會的重量級嘉賓。莫迪的缺席引發外界猜測，美印之間圍繞新德裡持續購買俄羅斯石油而導致的

川習會前釋善意 川普擬取消對陸301調查 預告「幾乎同意」明年訪問大陸

美國總統川普27日從馬來西亞啟程前往日本，他在飛行途中接受媒體採訪時表示，可能在10月30日美中會談正式簽署TikTok...

日相今會美總統有三考驗 投資監督權、戰略合作等議題受關注

美國總統川普27日抵達日本皇居，與天皇德仁見面，睽違六年再度訪日，預計28日和日本首相高市早苗會晤。紐時指出，就任才滿一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。