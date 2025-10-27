快訊

華郵指中美貿易 是休戰而非和解

聯合報／ 編譯高詣軒、記者賴錦宏／綜合報導

華盛頓郵報廿六日以「暫時擺脫中國稀土勒索一年」為題發表社論，對美國與中國大陸是否已達成貿易突破提出疑問。該文說，最新宣布的美中貿易協議框架，聽起來更像暫時休戰而非全面和解，更算不上重新定義美中關係的大交易。

美中在馬來西亞吉隆坡的緊張談判，達成看似雙贏的妥協方案，但現在慶祝還太早，最終協議得由美國總統川普卅日在南韓會晤中國國家主席習近平時達成。

港媒星島日報報導，中美吉隆坡經貿磋商就解決各自關切的安排達成基本共識。復旦大學中國研究院副研究員劉典表示，此次談判對雙邊經貿核心矛盾進行「系統性回應」，是中美經貿關係從「緊張對峙」轉向「可控協商」的節點。

劉典指出，本次談判議題幾乎覆蓋了當前中美經貿摩擦的全部焦點領域，是對雙方長期積累的分歧進行集中梳理。在正視分歧的基礎上，嘗試為各領域爭議找到可落地的協調路徑，體現了雙方理性管控摩擦的共識。他認為此次談判並非務虛的溝通，是已進入決策層推進的階段。

與川普相見歡 巴西總統魯拉：數日內與美達協議

巴西總統魯拉廿七日表示，巴西與美國可能在數天內達成貿易協議，或有助於緩解數月來懲罰性關稅帶來的緊張局勢。

飛抵日本會晤天皇 川普：將取消對中301調查

「川習會」預料卅日登場，美國總統川普廿七日從馬來西亞飛往日本途中對媒體說，預期與中國大陸國家主席習近平達成成功的協議，當...

川普自爆想連任 但不會選副總統

美國總統川普廿七日在空軍一號上表示，他很想再連任，但排除在二○二八年大選中競選副總統的可能性，「我覺得那太取巧了。我會排...

華郵指中美貿易 是休戰而非和解

華盛頓郵報廿六日以「暫時擺脫中國稀土勒索一年」為題發表社論，對美國與中國大陸是否已達成貿易突破提出疑問。該文說，最新宣布...

美國貿易代表葛里爾：美中貿易談判沒提台灣

美中在馬來西亞為期兩天的貿易談判廿六日落幕，參加談判的美國貿易代表葛里爾表示，這次談判完全沒提台灣。「一次都沒被提到，完...

APEC特派員在現場／南韓迎川習 維安重兵防示威

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將在南韓主辦ＡＰＥＣ期間會晤，在兩人抵達慶州之前，ＡＰＥＣ會場附近已開始逐步交通管制...

