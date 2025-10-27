美國貿易代表葛里爾：美中貿易談判沒提台灣

美中在馬來西亞為期兩天的貿易談判廿六日落幕，參加談判的美國貿易代表葛里爾表示，這次談判完全沒提台灣。「一次都沒被提到，完全沒有」。

葛里爾說，目前還不清楚美國總統川普卅日和中國國家主席習近平會面是否會討論台灣議題，但「可以肯定的是，台灣完全不在我們這次貿易談判範圍內」。

美中吉隆坡談判結束後，葛里爾對福斯周日新聞說，美方與中方本周在南韓舉行更廣泛的雙邊會談時，中方會提出各種對他們而言重要的議題，「至於他們這次會不會提到台灣？我不知道，但可以肯定的是，台灣完全不是、也完全不會以任何形式出現在我們的貿易談判中」。

白宮日前宣布，川普卅日將和習近平會談，是兩人二○一九年在日本廿國集團（G20）峰會以來首次面對面會晤。

有分析指出，北京算準川普急於與中國達成貿易協議，必然要求川普改變長期對台政策。

川普廿四日在空軍一號專機上回答相關提問時表示，「我現在不想談這個。我不想製造任何複雜局面，這趟出訪已經夠複雜了，對吧？」

美國國務卿魯比歐廿五日在前往亞洲的專機上同樣回應涉台問題。根據國務院提供的逐字稿，記者問道，「當我們聽到台灣官員談到即將舉行的川習會時，出現了一些焦慮，擔心台灣可能會在（美中）達成更廣泛協議的過程中成為談判籌碼或交換條件。這樣的擔憂是否有道理？」

魯比歐說，他不明白為什麼會有人感到憂心。鑑於台灣目前的處境，確實有許多關心、而且理所當然會擔心的事情，但除美中兩國因規模與重要性而必須保持外交接觸之外，總統的對話聚焦貿易層面。