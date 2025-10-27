APEC特派員在現場／南韓迎川習 維安重兵防示威

快訊

聯合報／ 特派記者張文馨／慶州報導
中國大陸國家主席習近平將下榻南韓慶州可隆酒店，車道進出口已架起大型帳篷。記者張文馨／攝影
中國大陸國家主席習近平將下榻南韓慶州可隆酒店，車道進出口已架起大型帳篷。記者張文馨／攝影

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將在南韓主辦ＡＰＥＣ期間會晤，在兩人抵達慶州之前，ＡＰＥＣ會場附近已開始逐步交通管制，記者昨走訪川習下榻處，兩家飯店入口處搭起維安用的大型帳篷，場外也停有懸掛國家縮寫字樣的ＡＰＥＣ特製車牌的車輛。

記者在ＡＰＥＣ會場周邊直擊兩輛包覆黑布的紅旗車，前後有ＰＲＣ字樣的車牌隊伍護送，應是中方把習近平專用座車紅旗Ｎ七○一運抵南韓。

川普率美國代表團此行將下榻距離會場和白國際會議中心（ＨＩＣＯ）一街之遙的慶州希爾頓飯店，習近平及中國代表團則是選擇可隆酒店。兩飯店都已在車道進出口架起大型帳篷，確保元首上下車不會成為維安漏洞，飯店內也有機場式安檢設備；對於記者拍攝，中方人員態度戒備。

韓國時報報導，隨著川普和習近平到訪，可能出現上千人規模的場外示威。到目前為止，南韓警方掌握，至少十三個團體準備舉行十六場示威活動；左翼團體將動員民眾到慶州抗議川普以關稅威脅南韓；右翼團體則將發起反中示威活動。

韓國時報報導，慶州在ＡＰＥＣ期間將實施最高規格的維安措施，對來訪政要提供內中外三層的保護，南韓調動近兩千名軍人待命，當數個公民團體申請要在慶州車站舉辦活動，主辦方也將執行嚴格的預防措施。

ＡＰＥＣ會議期間將有廿一個會員經濟體領袖代表與會，議程包含資深官員會議、雙部長會議及領袖會議；外來的工作人員、媒體記者和維安警力等，預計會有數萬人湧入慶州。

