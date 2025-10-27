川習會前夕 王毅喊話美國：停止動輒挑起貿易關稅戰

美中元首「川習會」舉行前夕，中國大陸外交部長王毅昨日與美國國務卿魯比歐通話指出，「習近平主席和川普總統都是世界級領袖」，長期交往、彼此尊重，已成為中美關係最寶貴的戰略資產。他向魯比歐表明，希望雙方相向而行，為中美高層互動做好準備，為兩國關係發展創造條件。

新華社報導，王毅在通話中指出，中美關係牽動世界走向，健康、穩定、可持續的雙邊關係符合兩國長遠利益，也是國際社會共同期待。前段時間，中美經貿關係再次出現波折。通過吉隆坡經貿會談，雙方澄清了立場，增進了理解，就對等解決當前緊迫的經貿問題達成框架共識。王毅稱，這再次證明只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉承平等、尊重、互惠精神，堅持通過對話化解矛盾，摒棄動輒施壓的做法，就有可能推動兩國關係穩下來、向前走。

報導指，魯比歐表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，期待通過高層互動，向世界發出積極信號。

此外，王毅昨出席大陸「藍廳論壇」時向美國喊話。他說，中方呼籲停止將經貿問題政治化，停止人為割裂全球市場，停止動輒挑起貿易戰、關稅戰，又稱，大陸對外開放的大門只會越開越大，將和更多國家共享發展機遇。

王毅表示，為推動落實習近平提出的全球治理倡議，中方願和各方一道，堅持平等協商，最大限度凝聚各方共識，推動全球治理體系變革，使之惠及整個世界。他提出五點：要共同維護聯合國的權威和地位，築牢全球治理的基石；要協力推動共同發展的進程，提升全球治理效能；要團結應對緊迫突出挑戰，彌補全球治理短板（弱點）；要積極回應全球南方訴求，完善全球治理架構；要充分發揮多元主體作用，匯聚全球治理合力。

在習近平將出訪南韓慶州之際，王毅提及，中方即將接任亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）二○二六年東道主，期待與各方一道推進亞太共同體和亞太自貿區建設。並稱，中共四中全會強調要擴大高水準對外開放，開創合作共贏新局面，推動構建人類命運共同體，一個接續推進現代化的中國，必將為各國共同發展創造廣闊機遇。