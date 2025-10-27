快訊

觀察站／川習會在即 台灣議題始終敏感

聯合報／ 本報記者張文馨
美國總統川普（左）與貿易代表葛里爾（右）廿七日在空軍一號專機上與記者談話。葛里爾先前表示，這次美中在吉隆坡的貿易談判，完全未提台灣。（美聯社）
美國總統川普（左）與貿易代表葛里爾（右）廿七日在空軍一號專機上與記者談話。葛里爾先前表示，這次美中在吉隆坡的貿易談判，完全未提台灣。（美聯社）

ＡＰＥＣ「川習會」即將登場。美中在川習會前動作頻頻，創造開局的美好氣氛，雙方關注點卻是大不相同。美國聚焦在雙邊即將達成關稅協議，塑造貿易戰告一段落的美好想像；大陸官媒在川習會前夕，發表「認同兩岸一家人即可坐下來談」的文章，不脫「美中關係餅畫得再大，台灣議題始終是最敏感的一塊」的架構。

美國總統川普上任後掀起對全球的關稅戰，其核心在於圍堵中國大陸的發展，確保美國仍是全球超強的地位。北京在經歷美中第一階段貿易協議的經驗教訓後，在第二波的全球貿易戰中選擇借鑑川普的極限施壓策略，中國大陸國家主席習近平用稀土管制重拳出擊，在外國版抖音議題上低成本讓步的做法，跟川普互跳探戈。

這點從川普一度為中國稀土出口管制手段公開惱怒可知，北京的軟硬兼施手段，讓這位「交易大師」有感。

極限施壓是手段、非目的，中美都想要達成最後結果。川習會前夕，雙方貿易官員在吉隆坡連談兩日最後取得初步共識，包含中國延後稀土出口管制，以及美國取消懲罰性關稅等；為確保勝果，川普樂得對媒體透露，可能取消對北京最新的三○一調查。

川普說得愈多，愈凸顯美國要的是什麼，他不否認會談到台灣議題，卻在出訪時說，談美國對台政策是否需要改變，會「製造複雜局面」。

北京在這點上，透過新華社一篇可能是由中央台辦操刀定調的文章，來對華府及台北喊話，雖然中方的論調並不新穎，但少了「不排除以非和平方式解決兩岸問題」的難聽話，就如同習近平前年當面對前任美國總統拜登說：「沒人跟我說過二○二七年或二○三五年要攻打台灣。」

中方在會前軟性喊話，也是在為川習對談創造適合氛圍。

台灣議題除是美中對談的關鍵議題，陸媒除對台灣軟性喊話，更是對各界釋放訊息。日本首相高市早苗今在與川普面對面會談時，可能也會想確認川普就維護台灣安全一事的立場，進一步掌握華府的印太戰略方向。

川普和習近平在會前為這次會晤畫定不同的重點，反映美中關係在各種因素下交織的不確定性，也增加這場元首會晤的看點。

川普 川習會 美中關係 美國 台灣議題

相關新聞

與川普相見歡 巴西總統魯拉：數日內與美達協議

巴西總統魯拉廿七日表示，巴西與美國可能在數天內達成貿易協議，或有助於緩解數月來懲罰性關稅帶來的緊張局勢。

飛抵日本會晤天皇 川普：將取消對中301調查

「川習會」預料卅日登場，美國總統川普廿七日從馬來西亞飛往日本途中對媒體說，預期與中國大陸國家主席習近平達成成功的協議，當...

川普自爆想連任 但不會選副總統

美國總統川普廿七日在空軍一號上表示，他很想再連任，但排除在二○二八年大選中競選副總統的可能性，「我覺得那太取巧了。我會排...

華郵指中美貿易 是休戰而非和解

華盛頓郵報廿六日以「暫時擺脫中國稀土勒索一年」為題發表社論，對美國與中國大陸是否已達成貿易突破提出疑問。該文說，最新宣布...

美國貿易代表葛里爾：美中貿易談判沒提台灣

美中在馬來西亞為期兩天的貿易談判廿六日落幕，參加談判的美國貿易代表葛里爾表示，這次談判完全沒提台灣。「一次都沒被提到，完...

APEC特派員在現場／南韓迎川習 維安重兵防示威

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將在南韓主辦ＡＰＥＣ期間會晤，在兩人抵達慶州之前，ＡＰＥＣ會場附近已開始逐步交通管制...

