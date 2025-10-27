金融時報：川普引發台灣不安 但台灣仍能抵抗北京

英國金融時報首席外交專欄作家拉契曼27日以「川普、習近平與台灣的危險」為題發表文章，指出美國總統川普聲稱台灣偷走美國晶片業，對台灣輸美商品課20%關稅，引發台灣不安，但台灣仍有能力抵抗北京。

川普去年就聲稱台灣偷走美國晶片業務、想要美方保護。隨著本周「川習會」將登場，川普類似言論將縈繞在台灣人心頭。這次南韓川習會主要議題將是貿易，但兩人也預料討論台灣。

美國前總統拜登任內四度說美國將為保衛台灣而戰，川普一次都沒說，反而對台灣徵20%關稅，並試圖迫使台積電將業務遷往美國。中國正持續快速擴張軍力、對台施壓，同時有報導說，五角大廈即將宣布國防政策重大調整，著重美國所在的西半球，東亞是其代價。

這些都在台灣造成焦慮，在中國則激起興奮。若干中國外交政策專家熱切期待美國背叛台灣。拉契曼說他最近訪問上海時，一名著名中國民族主義者欣喜的說，一旦美國抽身，台灣將只能屈服於中國的統一條件。

拉契曼則指，中共的希望和台人擔憂可以理解，但有些過度。美國完全放棄台灣的可能性仍很低，且即使台灣得獨自防衛自己，壓制台灣對北京仍將是極困難挑戰。

「台灣是值得捍衛的民主國家」這類說法不太可能吸引川普，但防止台灣落入中國控制關乎美國關鍵利益。台積電生產全球9成最先進半導體，該公司及其複雜的供應鏈網絡無法全部搬到亞利桑納州。

更廣泛的戰略論點是，自二戰結束以來，美國一直是太平洋地區主導力量；台灣仍是「第一島鏈」核心，將台灣拱手讓給北京，將被視為美國默許中國在東亞稱霸，會是愚蠢舉措。即使川普有意接受，將其作為與習近平「交易」的一環，更明智的華府人士也可能加以勸阻，就像說服川普不要完全放棄烏克蘭。

中國若不顧美國反對入侵台灣，也將付出驚人代價。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）一項兵推顯示，若共軍試圖侵台，將遭受災難性損失：約1萬人陣亡、損失155架作戰飛機和138艘艦艇。

美國若袖手旁觀呢？認為台灣將不戰而降的假設也可能錯誤。最近一項民調顯示，超過三分之二台灣人說願意為保衛台灣而戰。許多分析家認為，中國更可能嘗試海上封鎖，導致台灣糧食、能源等資源匱乏，使其按照北京條件談判。

但有台灣人認為，若實施能源和糧食配給，就能挺過6個月封鎖。中國很難切斷與台灣的一切貿易這麼久，尤其是考量美、日、西方民主國家將施加巨大外交、經濟和軍事壓力；台海封鎖將深刻影響前述國家經濟。

拉契曼說，入侵或封鎖台灣將是習近平極魯莽舉動，不幸的是，俄烏戰爭顯示獨裁領袖可能做出這類失算決定。因此，川普就台灣問題的輕率言論仍很危險；川普若真想作為和平締造者被世人記得，就無法承受意外打開中國侵台大門的後果。