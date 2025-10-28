快訊

川習會前釋善意 川普擬取消對陸301調查 預告「幾乎同意」明年訪問大陸

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普27日從馬來西亞啟程前往日本，他在飛行途中接受媒體採訪時表示，可能在10月30日美中會談正式簽署TikTok協議，預期與中國大陸國家主席習近平「達成成功的協議」，並罕見透露「可能取消」對中國的301條款調查。

川普強調，對即將與習近平會面持樂觀態度，預期雙方將「進行一次成功的協商」，並稱「這將會是一場很棒的對話」。

他並提到，將在10月30日討論TikTok議題，甚至可能於當天簽署最終協議，且協議已經取得習近平「臨時批准」。

川普更罕見透露對川習會的一定期待，尤其談到301條款調查時，他表示：「我有種感覺，中國會讓我們打消這個想法。」美國貿易代表署24日甫宣布，援引美國「1974年貿易法案」的301條款，調查中國是否落實美中在川普第一任期簽署的「第一階段貿易協議」。

川普也預告2026年訪中行程，稱他「幾乎同意」明年訪問中國，習近平則將回訪華府或佛州海湖莊園。美國財政部長貝森特26日受訪NBC時才露口風，稱川普有可能在2026年初，也就是2月17日農曆新年前訪問北京，睽違近九年再度訪中。

另外，美國國務卿魯比歐27日與中國外長王毅通話。新華社報導，王毅說穩定、可持續的美中關係符合兩國長遠利益和國際共同期待，此前中美經貿關係再現波折，其後在吉隆坡會談就解決緊迫經貿問題達成框架，希望共同為中美高層互動做好準備。魯比歐說，美中關係是世界最重要雙邊關係，期待藉高層互動向世界發出積極信號。

川普也未排除延長亞洲行以會晤金正恩的可能性，稱他「很樂意」與金正恩對話。

對於貝森特同日表示，下任聯準會（Fed）主席人選已經縮小至沃勒、華許、哈塞特等五人、川普年底前會決定的說法，川普也證實會在年底前做出決定。


