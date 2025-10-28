南韓對美投資額仍陷僵局 李在明暗示和川普會談前無法達成協議

南韓總統李在明受訪時表示，美韓兩國在3,500億美元投資承諾的「所有」主要細節，仍陷僵局，暗示可能無法在和美國總統川普會談前敲定協議。美國財長貝森特27日也坦承，與南韓的貿易協議在川普這趟訪韓期間不太可能敲定。

李在明上周五（24日）接受彭博資訊專訪時說：「投資方式、投資金額、時程，以及如何分擔損失和分配紅利，這些問題都還沒有共識。美方當然會盡量爭取最大利益，但不能讓南韓因此承受災難性後果。」

兩國領袖預定周三（29日）在亞太經合會（APEC）峰會席間會談。這項投資承諾是雙方7月初步達成的貿易協議的核心關鍵，但協議延宕己使南韓車廠陷入競爭劣勢。

不過川普上周五從華盛頓啟程前往亞洲時告訴媒體，美韓「已相當接近」敲定協議。

李在明告訴彭博：「談判仍在進行中，雙方在意見上確實有些分歧，但延遲並不代表協議失敗。所以，也請各位耐心等待。」

不過，在美國移民當局9月突擊檢查由現代汽車與LG新能源合建的電池工廠後，李在明對接受可能引發爭議的投資承諾，態度上似乎更趨謹慎。李在明表示，隨著兩國著手修訂簽證制度，他預期「不久的將來」就能找到解方。

李在明也表示，希望美中之間緊張關係能夠降溫。他形容南韓正夾在「兩塊磨石之間」。但他也說，和中國對抗並非正確的做法，仍應以對話為先。他預定周六與中國國家主席習近平會面。

卡尼也預定本周在南韓與習近平會面，討論商貿議題。