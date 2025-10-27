快訊

習川會前夕 王毅與盧比歐通話稱為中美高層互動做好準備

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
川習會前夕，大陸外長王毅與美國國務卿盧比歐通話。圖為今年7月國務卿魯比歐(左中)與中國外長王毅(右中)在吉隆坡會談。（路透）
川習會前夕，大陸外長王毅與美國國務卿盧比歐通話。圖為今年7月國務卿魯比歐(左中)與中國外長王毅(右中)在吉隆坡會談。（路透）

在中美吉隆坡經貿會談後，大陸國家主席習近平將與美國總統川普會面前夕，大陸外長王毅27日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話表示，通過吉隆坡經貿會談，雙方澄清了立場，增進了理解，就對等解決當前緊迫的經貿問題達成框架共識。他表示，希望雙方相向而行，為中美高層互動做好準備，為兩國關係發展創造條件。

新華社報導，王毅表示，中美關係牽動世界的走向，一個健康、穩定、可持續的雙邊關係符合兩國長遠利益，也是國際社會共同期待。

王毅說，習近平主席和川普總統都是世界級領袖，長期交往、彼此尊重，這已成為中美關係最寶貴的戰略資產。

不過，前段時間，中美經貿關係再次出現波折。王毅說，通過吉隆坡經貿會談達成框架共識，再次證明，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉承平等、尊重、互惠精神，堅持通過對話化解矛盾，摒棄動輒施壓的做法，就有可能推動兩國關係穩下來、向前走。

新華社引述魯比歐說法稱，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，期待通過高層互動，向世界發出積極信號。

中美吉隆坡磋商結束後，即將登場的是習近平與川普在亞太經合會的會晤，而磋商達成的共識將成為中美元首會晤的重要基礎。川普表示，當他在APEC場邊與習近平會晤時，美國與中國大陸將會達成貿易協議。川普也說，他30日可能簽署TikTok的最終協議。

中美關係 經貿 川普

相關新聞

川普抵日赴皇居 德仁天皇親迎兩人互動熱絡

美國總統川普今天會見了日本德仁天皇，白宮稱之為禮節性拜訪，由此揭開川普在東京接受一連串熱烈歡迎活動的序幕

習川會前夕 王毅與盧比歐通話稱為中美高層互動做好準備

在中美吉隆坡經貿會談後，大陸國家主席習近平將與美國總統川普會面前夕，大陸外長王毅27日與美國國務卿盧比歐（Marco R...

川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車

美國總統川普抵日訪問，將會見日本天皇，並與新任首相高市早苗會談。法新社整理川普訪日主要議題將包括：駐日美軍、日本國防支出...

中美元首將於南韓會晤 陸外交部：雙方就會面保持密切溝通

針對中美元首據報將在南韓舉行會晤，中國大陸外交部星期一回應，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切的溝通。如果有進一步的消息，...

中美元首會面在即 貝森特：川普或於明年春節前訪問中國大陸

中美元首會面在即，美國財政部長貝森特周日接受美國媒體訪問時說，美國總統川普很可能在明年初、即2月17日農曆春節前夕訪問中...

抱持開放樂於與金正恩見面 川普：願意延長亞洲行

美國總統川普27日在空軍一號上接受媒體提問，川普表示，如果北韓最高領導人金正恩願意見面，他樂於與金正恩見面；川普表示，如...

