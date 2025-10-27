習川會前夕 王毅與盧比歐通話稱為中美高層互動做好準備

在中美吉隆坡經貿會談後，大陸國家主席習近平將與美國總統川普會面前夕，大陸外長王毅27日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話表示，通過吉隆坡經貿會談，雙方澄清了立場，增進了理解，就對等解決當前緊迫的經貿問題達成框架共識。他表示，希望雙方相向而行，為中美高層互動做好準備，為兩國關係發展創造條件。

新華社報導，王毅表示，中美關係牽動世界的走向，一個健康、穩定、可持續的雙邊關係符合兩國長遠利益，也是國際社會共同期待。

王毅說，習近平主席和川普總統都是世界級領袖，長期交往、彼此尊重，這已成為中美關係最寶貴的戰略資產。

不過，前段時間，中美經貿關係再次出現波折。王毅說，通過吉隆坡經貿會談達成框架共識，再次證明，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉承平等、尊重、互惠精神，堅持通過對話化解矛盾，摒棄動輒施壓的做法，就有可能推動兩國關係穩下來、向前走。

新華社引述魯比歐說法稱，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，期待通過高層互動，向世界發出積極信號。

中美吉隆坡磋商結束後，即將登場的是習近平與川普在亞太經合會的會晤，而磋商達成的共識將成為中美元首會晤的重要基礎。川普表示，當他在APEC場邊與習近平會晤時，美國與中國大陸將會達成貿易協議。川普也說，他30日可能簽署TikTok的最終協議。