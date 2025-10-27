川普抵日赴皇居 德仁天皇親迎兩人互動熱絡
美國總統川普今天會見了日本德仁天皇，白宮稱之為禮節性拜訪，由此揭開川普在東京接受一連串熱烈歡迎活動的序幕。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這次訪問日本提供川普（Donald Trump）進入皇居的難得機會，德仁天皇迎接川普時面帶微笑並揮手致意。
身穿深藍色西裝與金色領帶的川普從座車走下來後興奮地微微張開雙手，接著熱情問候德仁天皇，兩人握手寒暄，然後轉向攝影機對鏡頭微笑，川普還撥弄了下西裝外套鈕扣。
兩人隨後走進皇居，期間川普曾短暫將手放在德仁天皇身上。川普2019年對日本進行國是訪問時，德仁天皇曾設宴款待川普。
這兩位領袖在皇居內停留半個多小時後再度現身，川普稱讚德仁天皇是「偉大的人」。
日本是川普亞洲行第2站，他首先在東京皇居會見德仁天皇，明天將會晤日本首位女性首相高市早苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言