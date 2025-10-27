巴基斯坦阿富汗磋商和平協議 川普重申願調停
根據3名知情消息人士，由於阿富汗與巴基斯坦尚未達成長久的和平協議，兩國官員今天將在土耳其伊斯坦堡會面，展開第3日會談，同時美國總統川普重申願意居中調停。
路透社報導，阿富汗與巴基斯坦之前在邊境爆發衝突，導致數十人身亡後，這兩個南亞鄰國本月19日在卡達首都杜哈（Doha）同意停火。這是塔利班（Taliban）2021年重新掌控阿富汗以來，雙方最嚴重的暴力衝突。
當前第2輪和平談判是由土耳其斡旋，旨在達成長期休戰，但雙方顯然對目前的會談成果有不同解讀。
兩名巴基斯坦安全事務消息人士指控，阿富汗塔利班政權未配合對話進程。
其中一名消息人士提到：「巴基斯坦代表團已表明，我方對跨境恐怖主義的核心訴求不可妥協，」
一位塔利班談判代表則駁斥阻礙磋商的說法，並稱相關討論仍在進行。
塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）今天告訴國營的阿富汗廣播電視台（RTA）：「阿富汗伊斯蘭大公國支持對話，並相信可透過對話解決問題。」
巴基斯坦外交部發言人則婉拒評論談判當前狀態。
川普（Donald Trump）昨天深夜重申，願意協助終結巴基斯坦跟阿富汗的衝突。
川普在馬來西亞首都吉隆坡舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊談到：「我能非常快速地解決這場衝突，我認識他們雙方。我毫不懷疑我們能迅速解決這個問題。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言