快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

川普繼續亞洲行 稱30日可能簽TikTok協議、盼會金正恩

中央社／ 東京27日綜合外電報導

美國總統川普今天抵達日本，這是他此次亞洲行的第2站。他稍早在專機「空軍一號」上稱30日可能會簽署有關TikTok的最終協議，他也不排除延長亞洲行以會晤北韓領導人金正恩。

根據白宮提供的資訊，川普（Donald Trump）這次亞洲行先後造訪馬來西亞、日本及韓國，訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還將和中國國家主席習近平舉行雙邊會。

空軍一號（Air Force One）今天上午10時10分左右離開馬來西亞吉隆坡國際機場（Kuala LumpurInternational Airport），飛往東京。數十人稍早聚集在東京羽田機場，希望拍攝到空軍一號降落的畫面。

綜合法新社與路透社報導，川普稍早在空軍一號上表示，他30日可能會簽署有關TikTok的最終協議，當天他預計與習近平會面。

川普也未排除延長亞洲行以會晤金正恩的可能性，稱他「很樂意」與金正恩對話。

另外，針對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨天表示，俄國成功測試其核動力巡弋飛彈9M370海燕式飛彈（9M370 Burevestnik，北約代號SSC－X－9Skyfall），川普今天則以「不適當」來形容普丁宣布試射飛彈。

川普預計今天傍晚與日皇德仁會面，明天將與日本新任首相高市早苗會談。

川普說，高市早苗是「（已故日本前首相）安倍晉三很棒的盟友和朋友，而安倍晉三也是我的朋友」，「這對日本和美國都有很大的幫助，我認為她會很棒」。

高市上週才剛就任首相，她25日曾與川普通話，高市對川普強調自己是安倍晉三的門生，並稱她在電話中讚揚川普促成加薩（Gaza）停火、協助以色列人質獲釋的外交成果。

川普 安倍晉三 馬來西亞

延伸閱讀

拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

川普下午抵東京！日出動1.8萬警創「史上最高維安」肅殺場面曝光

高市早苗迎川普訪日 以福特F-150皮卡車拉近關係

相關新聞

川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車

美國總統川普抵日訪問，將會見日本天皇，並與新任首相高市早苗會談。法新社整理川普訪日主要議題將包括：駐日美軍、日本國防支出...

中美元首將於南韓會晤 陸外交部：雙方就會面保持密切溝通

針對中美元首據報將在南韓舉行會晤，中國大陸外交部星期一回應，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切的溝通。如果有進一步的消息，...

中美元首會面在即 貝森特：川普或於明年春節前訪問中國大陸

中美元首會面在即，美國財政部長貝森特周日接受美國媒體訪問時說，美國總統川普很可能在明年初、即2月17日農曆春節前夕訪問中...

抱持開放樂於與金正恩見面 川普：願意延長亞洲行

美國總統川普27日在空軍一號上接受媒體提問，川普表示，如果北韓最高領導人金正恩願意見面，他樂於與金正恩見面；川普表示，如...

川普下午抵東京！日出動1.8萬警創「史上最高維安」肅殺場面曝光

每日新聞報導，因應美國總統川普27日起拜訪東京將陸續會見日皇德仁與新日相高市早苗，日本警方啟動外賓訪問史上最高層級警戒狀...

高市早苗迎川普訪日 以福特F-150皮卡車拉近關係

美國總統川普今天抵達日本，將首次與新任日本首相高市早苗會晤。這位日本首位女首相寄望能與川普建立良好的私人關係，以緩解兩國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。