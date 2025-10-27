川普繼續亞洲行 稱30日可能簽TikTok協議、盼會金正恩
美國總統川普今天抵達日本，這是他此次亞洲行的第2站。他稍早在專機「空軍一號」上稱30日可能會簽署有關TikTok的最終協議，他也不排除延長亞洲行以會晤北韓領導人金正恩。
根據白宮提供的資訊，川普（Donald Trump）這次亞洲行先後造訪馬來西亞、日本及韓國，訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還將和中國國家主席習近平舉行雙邊會。
空軍一號（Air Force One）今天上午10時10分左右離開馬來西亞吉隆坡國際機場（Kuala LumpurInternational Airport），飛往東京。數十人稍早聚集在東京羽田機場，希望拍攝到空軍一號降落的畫面。
綜合法新社與路透社報導，川普稍早在空軍一號上表示，他30日可能會簽署有關TikTok的最終協議，當天他預計與習近平會面。
川普也未排除延長亞洲行以會晤金正恩的可能性，稱他「很樂意」與金正恩對話。
另外，針對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨天表示，俄國成功測試其核動力巡弋飛彈9M370海燕式飛彈（9M370 Burevestnik，北約代號SSC－X－9Skyfall），川普今天則以「不適當」來形容普丁宣布試射飛彈。
川普預計今天傍晚與日皇德仁會面，明天將與日本新任首相高市早苗會談。
川普說，高市早苗是「（已故日本前首相）安倍晉三很棒的盟友和朋友，而安倍晉三也是我的朋友」，「這對日本和美國都有很大的幫助，我認為她會很棒」。
高市上週才剛就任首相，她25日曾與川普通話，高市對川普強調自己是安倍晉三的門生，並稱她在電話中讚揚川普促成加薩（Gaza）停火、協助以色列人質獲釋的外交成果。
