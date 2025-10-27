中美元首將於南韓會晤 陸外交部：雙方就會面保持密切溝通
針對中美元首據報將在南韓舉行會晤，中國大陸外交部星期一回應，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切的溝通。如果有進一步的消息，中國將及時地發布。
中國外交部發言人郭嘉昆星期一（10月27日）主持例行記者會。有外媒提問，據報導，中美元首將在南韓舉行會晤，請問中美雙方將會討論哪些問題？美國總統川普表示將就中美經貿問題進行討論，中國能否就這一次會談提供更多的消息？
郭嘉昆回應，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切的溝通。如果有進一步的消息，中國將及時地發布。
白宮稍早前稱，川普星期四（10月30日）將在南韓亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間和大陸國家主席習近平會晤。但北京方面至今未證實川習會安排，僅透露習近平將在10月30日至11月1日出席該峰會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言