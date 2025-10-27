中美元首將於南韓會晤 陸外交部：雙方就會面保持密切溝通

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏╱即時報導
大陸外交部稱，就中美就兩國元首會晤保持著密切溝通。圖為川普（左）2017年11月訪問北京，在人民大會堂與中國大陸國家主席習近平（右）握手。（路透）

針對中美元首據報將在南韓舉行會晤，中國大陸外交部星期一回應，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切的溝通。如果有進一步的消息，中國將及時地發布。

中國外交部發言人郭嘉昆星期一（10月27日）主持例行記者會。有外媒提問，據報導，中美元首將在南韓舉行會晤，請問中美雙方將會討論哪些問題？美國總統川普表示將就中美經貿問題進行討論，中國能否就這一次會談提供更多的消息？

郭嘉昆回應，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切的溝通。如果有進一步的消息，中國將及時地發布。

白宮稍早前稱，川普星期四（10月30日）將在南韓亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間和大陸國家主席習近平會晤。但北京方面至今未證實川習會安排，僅透露習近平將在10月30日至11月1日出席該峰會。

中美 外交部 南韓

