川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車

美國總統川普抵日訪問，將會見日本天皇，並與新任首相高市早苗會談。法新社整理川普訪日主要議題將包括：駐日美軍、日本國防支出、雙邊貿易及皮卡車。

根據媒體報導，川普（Donald Trump）從今天到29日訪問期間，還將簽署有關關鍵礦產和造船協議，甚至有可能獲贈鍍金高爾夫球。

法新社整理川普這次訪日的主要議題如下：

駐日美軍

東京是華盛頓在區域內最親近的盟友。根據美日安保條約，美國有義務在日本遭受攻擊時進行防衛，同時允許美軍駐紮於日本。

但川普曾表示，希望東京為目前約6萬名駐日美軍支付更多費用，並批評這份已維持數十年的協議讓日本「搭便車」。

國防支出

長期以來奉行和平主義的日本，隨著日中關係惡化，正逐步採取更強硬的軍事立場。北京強化對台灣的領土主張，從日本最近的島嶼天氣晴朗時甚至可以看到台灣。

上週上任的日本首相高市早苗說，日本今年將達成國防支出占比國內生產毛額2%的目標，比原定計畫提前兩年。

不過，美國官員則希望日本能進一步增加軍費，甚至可能比照北大西洋公約組織（NATO）各國（除了西班牙外）在6月承諾的GDP占比5%水準。

貿易

大部分日本輸往美國的商品目前仍須繳納15%的關稅，但是這已低於先前威脅的25%。

日本9月出口到美國的汽車金額比去年同期大減24%，對這個占全國就業約8%的汽車產業來說無疑是一大打擊。

川普預計將於週三（29日）晚間與日本汽車製造商豐田（Toyota）董事長及其他業界領袖共進晚餐。

華府同時要求日本停止進口俄羅斯能源，改為購買美國天然氣。

皮卡車

川普希望日本能多進口美國商品，尤其包括稻米和汽車，特別是「非常漂亮」的福特F-150皮卡車。

據日本媒體報導，日本可能購買100輛福特F-150皮卡車，用於道路及水壩檢查，並在川普造訪時於國賓館外展示部分車輛。