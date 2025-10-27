中美元首會面在即 貝森特：川普或於明年春節前訪問中國大陸

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國財政部長貝森特與大陸副總理何立峰在馬來西亞吉隆坡舉行經貿會談前合影。（新華社）
美國財政部長貝森特與大陸副總理何立峰在馬來西亞吉隆坡舉行經貿會談前合影。（新華社）

中美元首會面在即，美國財政部長貝森特周日接受美國媒體訪問時說，美國總統川普很可能在明年初、即2月17日農曆春節前夕訪問中國，與大陸國家主席習近平會面。

貝森特周日接受美國全國廣播公司（NBC）《與媒體見面》節目主持人採訪時說，經過「兩天的談判」，中國已準備好達成協議。

貝森特還說，川普很可能會在明年初，也就是2月17日春節之前，到北京拜訪習近平。他說，在習近平預計於明年秋季赴美出席二十國集團（G20）峰會之前，兩人也有望在華盛頓舉行會晤。

過去的周末，中美貿易代表在馬來西亞首都吉隆坡，舉行自5月以來的第五輪面對面經貿對談。

據彭博社等報導，貝森特周日上午在會談結束後稱，雙方討論了農業採購、TikTok、芬太尼、貿易、稀土，以及整體雙邊關係等議題。他同時形容，這次會談「具有建設性、範圍廣且內容深入」，「為兩國領導人會晤奠定非常積極的基礎」。

貝森特隨後在接受哥倫比亞廣播公司（CBS News）採訪時說，川普威脅對中國商品徵收100%關稅「實際上已被擱置」。他預計，中國將大量採購大豆，並延遲全面管控稀土；同時也說，美國不會改變針對中國的出口管制措施。

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼周日接受大陸媒體採訪時表示，雙方就眾多議題進行了建設性探討，「美方表達立場是強硬的，中方維護利益是堅定的」。

川普預計本周四（30日）在南韓與習近平會面。

