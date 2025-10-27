抱持開放樂於與金正恩見面 川普：願意延長亞洲行

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普總統27日搭乘空軍一號，準備從馬來西亞飛往東京。（美聯社）
美國總統川普27日在空軍一號上接受媒體提問，川普表示，如果北韓最高領導人金正恩願意見面，他樂於與金正恩見面；川普表示，如果金正恩有見面的意願，他不介意延長他的亞洲行程。

川普本周繼續訪問亞洲，27日預計前往日本，與日本新任首相高市早苗會面。

川普日前表示，他對見金正恩抱持開放的態度，不過川普27日否認說他有與金正恩見面的計畫。

川普說，如果金正恩有意願，他樂意與金正恩見面；川普說，他喜歡金正恩，金正恩也喜歡他，如果金正恩有見面的意願，川普說他將會前往南韓。

川普並表示，如果金正恩選擇見面，他不介意延長亞洲行，指南韓是他亞洲行的最後一站，他到北韓很近，若要延長行程，並不困難。但川普也指出，美方沒有傳遞任何訊息給北韓，也不知道金正恩是否知道川普不排除與他見面。

川普 金正恩 北韓

