快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

川普下午抵東京！日出動1.8萬警創「史上最高維安」肅殺場面曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本警方26日起在盤查路段出動裝置檢查通行車輛下方是否藏有可疑物品。圖/截自日テレNEWS在YT的影音
日本警方26日起在盤查路段出動裝置檢查通行車輛下方是否藏有可疑物品。圖/截自日テレNEWS在YT的影音

每日新聞報導，因應美國總統川普27日起拜訪東京將陸續會見日皇德仁與新日相高市早苗，日本警方啟動外賓訪問史上最高層級警戒狀態，東京都內在川普停留期間將部署多達1.8萬名警察，規模達到歷來之最；當局也在近日驚傳周邊發生砍人事件的美國使館外，架設防止車輛衝撞的鐵製護欄，同時加強員警巡邏與盤查，力求維安做到滴水不漏。

川普預計27日下午抵達羽田機場並訪日至29日，警視廳為此出動1.8萬名警力，維安規模創歷史新高。在機場周邊，目前由警備部隊執行嚴格檢問，並從各警察署抽調「特別機動隊」部署於東京都內主要車站，也部署警犬巡查，以確認是否有可疑物。

日警特別警戒可能單獨行動的孤狼恐怖分子。2022年前日相安倍晉三遇刺事件以及2023年時任首相岸田文雄遇襲事件，均被認為是此類案件。作為對策，警視廳加強監控社群媒體，蒐集與恐攻徵兆相關的資訊；同時在川普訪問地點部署機動隊巴士作為防護牆，並讓緊急應變部隊待命。此外，為防範無人機攻擊，警方也將配置配備「電波干擾」裝置的專門部隊。

日本警方27日上午在位於東京赤坂的美國使館外架設可移動鐵柵以防止車輛闖入，同時仔細檢查植栽區是否藏有可疑物品，並加強巡邏盤查，附近區域瀰漫緊張肅殺氣氛。在附近公司上班的一名58歲男子表示：「這樣的嚴密警備非常少見，希望不要發生什麼事。」

另一方面，美方也將採取獨立的警備措施。美國歷來奉行「首腦安全由自家負責」的原則，此次預料也將調來配備重裝甲的總統專用座車「野獸」（The Beast）與專用直升機。川普將由美國特勤局全程護衛，而日本警視廳的警衛專員則負責警戒周邊安全。

東京都高速公路與部分一般道路將依照總統車隊動線實施交通管制與檢查。由於預料交通將十分壅塞，警視廳呼籲民眾儘量改搭公共交通工具。

美國駐日使館27日外可見嚴密警力部署，且已經架設防護圍欄。路透
美國駐日使館27日外可見嚴密警力部署，且已經架設防護圍欄。路透
川普預計27日下午抵達羽田機場，展開訪日行程至29日，日本警方在機場周邊執行嚴格檢問。圖/截自TBS NEWS DIG Powered by JNN在YT的影音
川普預計27日下午抵達羽田機場，展開訪日行程至29日，日本警方在機場周邊執行嚴格檢問。圖/截自TBS NEWS DIG Powered by JNN在YT的影音
因應美國總統川普27日拜訪東京會見日皇德仁，日本警方啟動外賓訪問史上最高層級警戒狀態，東京都內在川普停留期間將部署多達1.8萬名警察，規模達到歷來之最。路透
因應美國總統川普27日拜訪東京會見日皇德仁，日本警方啟動外賓訪問史上最高層級警戒狀態，東京都內在川普停留期間將部署多達1.8萬名警察，規模達到歷來之最。路透

美國 川普 東京

延伸閱讀

高市早苗迎川普訪日 以福特F-150皮卡車拉近關係

川普結束馬來西亞訪問 轉赴日本展開亞洲行第2站

川普砸77億將白宮變「金宮」豪華宴會廳曝光 稱「實現歷任總統心願」…這筆錢誰出？

川普加持奏效！阿根廷總統米雷伊期中選舉大獲全勝 拿下近41%得票率

相關新聞

川普下午抵東京！日出動1.8萬警創「史上最高維安」肅殺場面曝光

每日新聞報導，因應美國總統川普27日起拜訪東京將陸續會見日皇德仁與新日相高市早苗，日本警方啟動外賓訪問史上最高層級警戒狀...

美專家揭高市早苗、川普「意外共通點」！預測川普想在日本放鬆一下

日本自民黨總裁高市早苗上周正式就任日本首相，新相上任一周內迎來最大考驗「川高會」，預計28日在東京與美國總統川普舉行雙邊...

抱持開放樂於與金正恩見面 川普：願意延長亞洲行

美國總統川普27日在空軍一號上接受媒體提問，川普表示，如果北韓最高領導人金正恩願意見面，他樂於與金正恩見面；川普表示，如...

高市早苗迎川普訪日 以福特F-150皮卡車拉近關係

美國總統川普今天抵達日本，將首次與新任日本首相高市早苗會晤。這位日本首位女首相寄望能與川普建立良好的私人關係，以緩解兩國...

川習會將登場 南韓慶州迎APEC強化維安

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將在南韓主辦APEC期間會晤，在兩人抵達慶州之前，APEC會場附近已開始逐步交通管制...

明首度過招川普！高市早苗有3大任務 專家預測最強底牌是「他」

紐約時報報導，日本首相高市早苗預計28日與美國總統川普在東京會晤，就任才滿一周的她將迎來首場外交大考，主要挑戰包括強化日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。