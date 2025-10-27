川普下午抵東京！日出動1.8萬警創「史上最高維安」肅殺場面曝光

每日新聞報導，因應美國總統川普27日起拜訪東京將陸續會見日皇德仁與新日相高市早苗，日本警方啟動外賓訪問史上最高層級警戒狀態，東京都內在川普停留期間將部署多達1.8萬名警察，規模達到歷來之最；當局也在近日驚傳周邊發生砍人事件的美國使館外，架設防止車輛衝撞的鐵製護欄，同時加強員警巡邏與盤查，力求維安做到滴水不漏。

川普預計27日下午抵達羽田機場並訪日至29日，警視廳為此出動1.8萬名警力，維安規模創歷史新高。在機場周邊，目前由警備部隊執行嚴格檢問，並從各警察署抽調「特別機動隊」部署於東京都內主要車站，也部署警犬巡查，以確認是否有可疑物。

日警特別警戒可能單獨行動的孤狼恐怖分子。2022年前日相安倍晉三遇刺事件以及2023年時任首相岸田文雄遇襲事件，均被認為是此類案件。作為對策，警視廳加強監控社群媒體，蒐集與恐攻徵兆相關的資訊；同時在川普訪問地點部署機動隊巴士作為防護牆，並讓緊急應變部隊待命。此外，為防範無人機攻擊，警方也將配置配備「電波干擾」裝置的專門部隊。

日本警方27日上午在位於東京赤坂的美國使館外架設可移動鐵柵以防止車輛闖入，同時仔細檢查植栽區是否藏有可疑物品，並加強巡邏盤查，附近區域瀰漫緊張肅殺氣氛。在附近公司上班的一名58歲男子表示：「這樣的嚴密警備非常少見，希望不要發生什麼事。」

另一方面，美方也將採取獨立的警備措施。美國歷來奉行「首腦安全由自家負責」的原則，此次預料也將調來配備重裝甲的總統專用座車「野獸」（The Beast）與專用直升機。川普將由美國特勤局全程護衛，而日本警視廳的警衛專員則負責警戒周邊安全。