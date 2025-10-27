高市早苗迎川普訪日 以福特F-150皮卡車拉近關係

快訊

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本新首相高市早苗。美聯社
美國總統川普今天抵達日本，將首次與新任日本首相高市早苗會晤。這位日本首位女首相寄望能與川普建立良好的私人關係，以緩解兩國間的貿易緊張。

而這項策略的關鍵，可能在於日本政府正考慮提出的想法──購買一批福特F-150皮卡車（FordF-150）。這將是具象徵意義的友好姿態，儘管在東京和其他日本城市狹窄的街道上使用這種大型車輛恐怕並不實際。

這是高市上任後首場外交考驗。她上週才就任首相，目前其領導的聯合政府仍相當脆弱。

川普在搭乘「空軍一號」飛往亞洲途中，就對這項福特卡車的構想表示贊同。

川普對記者說：「她很有品味，那可是台很棒的卡車。」

兩人25日在川普飛行途中通話，高市對川普強調自己是已故前首相安倍晉三的門生，並稱她在電話中讚揚川普促成加薩停火、協助人質獲釋的外交成果。

高市說：「我覺得（川普）是個非常開朗、有趣的人。」「他說他記得我是安倍前首相非常重視的政治人物。」

「我也告訴總統，我非常期待在東京親自歡迎他。」

川普昨天在馬來西亞參加區域峰會後，今天上午啟程前來日本。

