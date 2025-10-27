美專家揭高市早苗、川普「意外共通點」！預測川普想在日本放鬆一下

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普27日搭乘空軍一號，準備從馬來西亞飛往東京。美聯社
日本自民黨總裁高市早苗上周正式就任日本首相，新相上任一周內迎來最大考驗「川高會」，預計28日在東京與美國總統川普舉行雙邊會談。朝日新聞報導，美國智庫「外交關係協會」知日派專家、資深研究員史密斯（Sheila Smith）分析即將登場的日美會談前景指出，高市與川普其實有一些「出人意料的共通點」，除了對中國大陸的警戒心之外，還都缺乏外交經驗。

對於高市就任首相後川普即訪日一事，史密斯認為兩人之間有許多相似之處，「包括對中國的警戒，以及強化日本防衛力的決心」。史密斯預測首度會談「應該會相當順利」。

史密斯指出，外界質疑高市缺乏外交經驗，但「這點其實川普也是一樣」。川普處理外交議題時，常依據眼前對手的個性與態度作出回應。「我看過高市許多過去的電視訪談，她的率直與誠懇令人印象深刻，」，史密斯說，「即使被問到離婚或再婚等私人問題，她也坦率作答，這正是川普喜歡的風格。」

史密斯也認為，這次在東京會談也讓高市能稍微以較放鬆的姿態應對。她指出，高市曾在已故美國國會眾議員施若德（Pat Schroeder）麾下工作，應該對美國政治結構與環境有一定程度的理解。施若德正是主張「同盟國應合理分擔防務支出」（Burden Sharing）的倡議者。

另外，史密斯預估，川普不太可能對日本提出嚴苛要求。他眼前還有中東和平、俄烏戰事等棘手問題，這次亞洲行路途遙遠，「他可能會想在日本放鬆一下。」她推測，兩人對話的內容大致會圍繞「我很喜歡日本，同盟關係很重要，但希望你們能多做些貢獻」這類語氣，而非具體的要求清單。至於駐日美軍經費分攤（Host Nation Support）問題的談判，「應該還在後頭」。

