川普結束馬來西亞訪問 轉赴日本展開亞洲行第2站
美國總統川普（Donald Trump）今天離開馬來西亞，轉往日本，展開亞洲訪問行程第2站。川普此次出訪的重頭戲將是本週稍晚在南韓與中國國家主席習近平面對面會談。
根據白宮提供資訊，川普這趟亞洲行先後造訪馬來西亞、日本及韓國，訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還將和習近平舉行雙邊會。
法新社報導，美國總統專機「空軍一號」（AirForce One）今天上午10時10分左右離開吉隆坡國際機場（Kuala Lumpur International Airport），飛往東京。
川普預計於今晚抵達東京，並於晚間會晤日皇，明天則將與新任日本首相高市早苗舉行會談。
川普預定29日抵達南韓釜山（Busan），接下來將出席APEC峰會並與總統李在明（Lee Jae Myung）會晤。
而川普這次行程的重頭戲預計是30日與習近平舉行的關鍵會談，這將是兩人自2019年日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。
此外，川普先前表示對與北韓領導人金正恩（KimJong Un）會面「持開放態度」，引發外界臆測，認為他在訪韓期間不排除促成「川金會」。
