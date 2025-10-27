快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

川普結束馬來西亞訪問 轉赴日本展開亞洲行第2站

中央社／ 吉隆坡27日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天離開馬來西亞，轉往日本，展開亞洲訪問行程第2站。川普此次出訪的重頭戲將是本週稍晚在南韓與中國國家主席習近平面對面會談。

根據白宮提供資訊，川普這趟亞洲行先後造訪馬來西亞、日本及韓國，訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還將和習近平舉行雙邊會。

法新社報導，美國總統專機「空軍一號」（AirForce One）今天上午10時10分左右離開吉隆坡國際機場（Kuala Lumpur International Airport），飛往東京。

川普預計於今晚抵達東京，並於晚間會晤日皇，明天則將與新任日本首相高市早苗舉行會談。

川普預定29日抵達南韓釜山（Busan），接下來將出席APEC峰會並與總統李在明（Lee Jae Myung）會晤。

而川普這次行程的重頭戲預計是30日與習近平舉行的關鍵會談，這將是兩人自2019年日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。

此外，川普先前表示對與北韓領導人金正恩（KimJong Un）會面「持開放態度」，引發外界臆測，認為他在訪韓期間不排除促成「川金會」。

川普 馬來西亞 日本

延伸閱讀

川普砸77億將白宮變「金宮」豪華宴會廳曝光 稱「實現歷任總統心願」…這筆錢誰出？

川普訪中時機漸清晰 美財長：可能2026農曆新年前

川習會前 美中都表示越來越接近達成貿易協議

川普：將與習近平達「全面協議」 北京可能延後稀土管制

相關新聞

明首度過招川普！高市早苗有3大任務 專家預測最強底牌是「他」

紐約時報報導，日本首相高市早苗預計28日與美國總統川普在東京會晤，就任才滿一周的她將迎來首場外交大考，主要挑戰包括強化日...

美專家揭高市早苗、川普「意外共通點」！預測川普想在日本放鬆一下

日本自民黨總裁高市早苗上周正式就任日本首相，新相上任一周內迎來最大考驗「川高會」，預計28日在東京與美國總統川普舉行雙邊...

美國務卿喊話！魯比歐：美中談判不拿台灣當籌碼 「沒人在想那種事」

彭博資訊與路透報導，美國國務卿魯比歐25日表示，川普政府在與中國大陸談判促成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支...

和川普高峰會在即 韓總統李在明說對美投資主要細節仍然全陷僵局

南韓總統李在明接受彭博專訪表示，美韓兩國在3,500億美元投資承諾的「所有」主要細節仍陷僵局，暗示雙方可能無法在和美國總...

美貿易代表：美中經貿磋商完全沒談台灣 川習會談不談台灣還說不準

美國福斯新聞及財經媒體巴隆周刊（Barron's）26日報導，美國貿易代表（USTR）葛里爾指稱，25日、26日連2天在...

美國財長：將與中國就稀土和大豆達成協議

（德國之聲中文網）美國財政部長貝森特在接受美國廣播公司（ABC）《本周》節目采訪時表示，美國威脅對中國商品加征100%關稅的立場實際上已被擱置，作為交換，北京方面將推遲對其稀土出口的限制。 貝森

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。