紐時：讓川普感覺她是女版安倍 高市早苗王牌

美國總統川普亞洲行，預定28日與日本新首相高市早苗會談。紐約時報指出，高市的王牌是讓川普「有感」她繼承安倍晉三衣缽，但也需拿捏好川普與習近平互動下日本的空間。

紐時指出，高市早苗上週成為日本史上第一位女首相，她過去未與川普見過面，諸如高爾夫、漢堡等川普最愛的運動與食品，似乎也非她愛好。但這次川普抵達東京國是訪問，高市仍有王牌可打：凸顯自己與已故前首相安倍晉三的關係。

2022年遭暗殺的安倍堪稱高市的政治導師，而安倍與川普間建立起的關係，可能比任何他國領袖與川普間更親密。

戰略諮詢公司「亞洲集團」（Asia Group）合夥人芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）說：「她會透過繼承安倍衣鉢，讓川普相信她是他在亞洲的人、值得信賴的堅定夥伴。」

貿易協議預計將是川普這次訪日的首要議題。日本今年7月承諾對美投資5500億美元，成功換取川普同意將日本商品的整體關稅降至15%，低於原先所威脅加徵的幅度。雙方目前正協商日本這筆投資的組成，包括投資、貸款與貸款擔保的形式等。

高市可能為東京爭取更多在5500億美元投資上的監督空間，然而川普勢必也想保留對這筆投資使用方式的決定權。

川普定27日傍晚與日皇德仁見面，28日上午與高市會談並於迎賓館赤坂離宮共進午餐，下午到東京附近橫須賀基地視察美軍並發表談話，目前駐日美軍超過5萬人。

如同安倍的作法，高市也曾多次強調日本有必要調整二戰後長年的和平主義，釋放軍事能力。她25日宣布日本將在明春達標國防支出在國內生產總值（GDP）占比2%，比原訂時程提前兩年，顯然是想向川普傳達：日本有在履行他念茲在茲的盟邦增加軍事支出。

高市可能會試圖說服川普重拾對長年美日安全同盟的投資，加強對抗中國在亞太日增的影響力；但川普也很可能要求高市加碼國防開支，儘管日本已宣布將把國防預算提高到原先的兩倍以上。

預料高市在與川普會面時將提出對中國持續於南海軍事化的憂慮，以及對台海的關切。向來堅定支持台灣的高市今年初曾訪台並與台灣總統賴清德會面，呼籲強化安全合作。

華府智庫「蘭德公司」（RAND）的日本專家霍農（Jeffrey W. Hornung）表示，高市可能尋求川普在會否依然堅定維護台灣安全一事上明確態度。

分析人士指，高市也希望像安倍般與川普建立長久而穩固關係。然而有些專家擔心，若川普稍晚30日與中國領導人習近平在南韓見面並達成全面貿易協議後，日本還是可能陷入被動。

曾於拜登政府任官的芮普胡伯說：「她最大的擔憂，可能是川普與習近平的會晤太過順利，如此一來日本將陷入兩難：要如何在美中關係升溫下面對中國。」