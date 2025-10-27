快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

紐時：讓川普感覺她是女版安倍 高市早苗王牌

中央社／ 東京27日綜合外電報導

美國總統川普亞洲行，預定28日與日本新首相高市早苗會談。紐約時報指出，高市的王牌是讓川普「有感」她繼承安倍晉三衣缽，但也需拿捏好川普與習近平互動下日本的空間。

紐時指出，高市早苗上週成為日本史上第一位女首相，她過去未與川普見過面，諸如高爾夫、漢堡等川普最愛的運動與食品，似乎也非她愛好。但這次川普抵達東京國是訪問，高市仍有王牌可打：凸顯自己與已故前首相安倍晉三的關係。

2022年遭暗殺的安倍堪稱高市的政治導師，而安倍與川普間建立起的關係，可能比任何他國領袖與川普間更親密。

戰略諮詢公司「亞洲集團」（Asia Group）合夥人芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）說：「她會透過繼承安倍衣鉢，讓川普相信她是他在亞洲的人、值得信賴的堅定夥伴。」

貿易協議預計將是川普這次訪日的首要議題。日本今年7月承諾對美投資5500億美元，成功換取川普同意將日本商品的整體關稅降至15%，低於原先所威脅加徵的幅度。雙方目前正協商日本這筆投資的組成，包括投資、貸款與貸款擔保的形式等。

高市可能為東京爭取更多在5500億美元投資上的監督空間，然而川普勢必也想保留對這筆投資使用方式的決定權。

川普定27日傍晚與日皇德仁見面，28日上午與高市會談並於迎賓館赤坂離宮共進午餐，下午到東京附近橫須賀基地視察美軍並發表談話，目前駐日美軍超過5萬人。

如同安倍的作法，高市也曾多次強調日本有必要調整二戰後長年的和平主義，釋放軍事能力。她25日宣布日本將在明春達標國防支出在國內生產總值（GDP）占比2%，比原訂時程提前兩年，顯然是想向川普傳達：日本有在履行他念茲在茲的盟邦增加軍事支出。

高市可能會試圖說服川普重拾對長年美日安全同盟的投資，加強對抗中國在亞太日增的影響力；但川普也很可能要求高市加碼國防開支，儘管日本已宣布將把國防預算提高到原先的兩倍以上。

預料高市在與川普會面時將提出對中國持續於南海軍事化的憂慮，以及對台海的關切。向來堅定支持台灣的高市今年初曾訪台並與台灣總統賴清德會面，呼籲強化安全合作。

華府智庫「蘭德公司」（RAND）的日本專家霍農（Jeffrey W. Hornung）表示，高市可能尋求川普在會否依然堅定維護台灣安全一事上明確態度。

分析人士指，高市也希望像安倍般與川普建立長久而穩固關係。然而有些專家擔心，若川普稍晚30日與中國領導人習近平在南韓見面並達成全面貿易協議後，日本還是可能陷入被動。

曾於拜登政府任官的芮普胡伯說：「她最大的擔憂，可能是川普與習近平的會晤太過順利，如此一來日本將陷入兩難：要如何在美中關係升溫下面對中國。」

川普 日本 安倍晉三

延伸閱讀

川普訪中時機漸清晰 美財長：可能2026農曆新年前

川習會前 美中都表示越來越接近達成貿易協議

川普：將與習近平達「全面協議」 北京可能延後稀土管制

川普這趟亞洲行 各國各有盤算 台緊盯安全情勢

相關新聞

明首度過招川普！高市早苗有3大任務 專家預測最強底牌是「他」

紐約時報報導，日本首相高市早苗預計28日與美國總統川普在東京會晤，就任才滿一周的她將迎來首場外交大考，主要挑戰包括強化日...

美國務卿喊話！魯比歐：美中談判不拿台灣當籌碼 「沒人在想那種事」

彭博資訊與路透報導，美國國務卿魯比歐25日表示，川普政府在與中國大陸談判促成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支...

和川普高峰會在即 韓總統李在明說對美投資主要細節仍然全陷僵局

南韓總統李在明接受彭博專訪表示，美韓兩國在3,500億美元投資承諾的「所有」主要細節仍陷僵局，暗示雙方可能無法在和美國總...

美貿易代表：美中經貿磋商完全沒談台灣 川習會談不談台灣還說不準

美國福斯新聞及財經媒體巴隆周刊（Barron's）26日報導，美國貿易代表（USTR）葛里爾指稱，25日、26日連2天在...

美國財長：將與中國就稀土和大豆達成協議

（德國之聲中文網）美國財政部長貝森特在接受美國廣播公司（ABC）《本周》節目采訪時表示，美國威脅對中國商品加征100%關稅的立場實際上已被擱置，作為交換，北京方面將推遲對其稀土出口的限制。 貝森

川普：將與習近平達「全面協議」 北京可能延後稀土管制

在「川習會」30日登場前，美中代表在貿易會談後都樂觀表示，針對出口管制、芬太尼及船舶費用等一系列歧見達成共識，待兩國領袖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。