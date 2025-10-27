快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

明首度過招川普！高市早苗有3大任務 專家預測最強底牌是「他」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗26日出席東協峰會。路透
日本首相高市早苗26日出席東協峰會。路透

紐約時報報導，日本首相高市早苗預計28日與美國總統川普在東京會晤，就任才滿一周的她將迎來首場外交大考，主要挑戰包括強化日本對美投資的監督權、延續日美戰略合作制衡中國，還有設法與川普建立長期穩固的關係。有分析預期，高市將打出「安倍牌」作為與川普建立互信的關鍵籌碼，同時藉機摸清川普對防衛台灣的立場，確認華府在印太地區的整體戰略方向。

根據NHK，川普第二任首次亞洲行邁入第二天，27日他將從馬來西往轉往日本並會見日皇德仁，並於28日與日相高市早苗舉行雙邊會談，兩人將在迎賓館赤坂離宮共進午餐。隨後，川普會視察美軍駐日橫須賀海軍基地並發表演說。他也預定與日本商界領袖共進晚餐。

紐時形容，高市既不打川普最愛的高爾夫球，也不以愛吃漢堡聞名，但她有一張重要的人脈牌可以打：她將強調自己與已故前日相安倍晉三的密切關係。安倍不僅是她的政治導師，更被視為全球領袖中與川普關係最親近的人物。

戰略諮詢公司美商亞洲集團（Asia Group）合夥人芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）分析指出：「她將試圖披上安倍的象徵光環，說服川普相信她是他在亞洲的盟友，一位值得信賴、可以依靠的夥伴。」

紐時指出，高市會晤川普的挑戰之一是尋求加強日本對美5500億美元投資的監督權。這筆金額相當於日本經濟總量逾1/10的投資，協議特別條款賦予川普政府實際運用權，日方擔憂恐用於對日本不具戰略意義的計畫，屆時若拒絕恐將面臨關稅報復。

其次，高市料將竭力說服川普重新投入日美數十年的安全同盟，加倍遏制中國在區域不斷擴大的影響力。川普近年淡化與歐亞傳統盟友的關係，尤其在中國、北韓與俄羅斯的安全威脅日益加劇之際，令東京深感不安。高市料將表達對中國持續推進南海軍事化的關切。

另外，高市作為長期堅定挺台的人士，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）日本問題專家霍農（Jeffrey W. Hornung）指出，高市可能會藉此次會談，確認川普是否仍致力於維護台灣安全，「日本官員想知道，美國在印太地區的戰略究竟是什麼」。

分析人士指出，高市也希望能以安倍的方式，與川普建立長期且穩固的關係。

不過，一些專家擔憂，若川普在與中國國家主席習近平達成貿易和解，日本可能因此陷入較脆弱的處境。芮普胡伯提到：「她最大的憂慮，或許是川習會進展過於順利。那樣一來，日本將陷入兩難，必須思考如何在美中前所未有升溫的情況下，重新定位與中國的關係。」

川普 日本經濟 關係

延伸閱讀

川普訪中時機漸清晰 美財長：可能2026農曆新年前

川普這趟亞洲行 各國各有盤算 台緊盯安全情勢

川普亞洲行 金融市場關注四議題

一支廣告惹惱川普…美對加拿大加徵10%關稅 貿易緊張再度升溫

相關新聞

明首度過招川普！高市早苗有3大任務 專家預測最強底牌是「他」

紐約時報報導，日本首相高市早苗預計28日與美國總統川普在東京會晤，就任才滿一周的她將迎來首場外交大考，主要挑戰包括強化日...

美國務卿喊話！魯比歐：美中談判不拿台灣當籌碼 「沒人在想那種事」

彭博資訊與路透報導，美國國務卿魯比歐25日表示，川普政府在與中國大陸談判促成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支...

和川普高峰會在即 韓總統李在明說對美投資主要細節仍然全陷僵局

南韓總統李在明接受彭博專訪表示，美韓兩國在3,500億美元投資承諾的「所有」主要細節仍陷僵局，暗示雙方可能無法在和美國總...

美貿易代表：美中經貿磋商完全沒談台灣 川習會談不談台灣還說不準

美國福斯新聞及財經媒體巴隆周刊（Barron's）26日報導，美國貿易代表（USTR）葛里爾指稱，25日、26日連2天在...

美國財長：將與中國就稀土和大豆達成協議

（德國之聲中文網）美國財政部長貝森特在接受美國廣播公司（ABC）《本周》節目采訪時表示，美國威脅對中國商品加征100%關稅的立場實際上已被擱置，作為交換，北京方面將推遲對其稀土出口的限制。 貝森

川普：將與習近平達「全面協議」 北京可能延後稀土管制

在「川習會」30日登場前，美中代表在貿易會談後都樂觀表示，針對出口管制、芬太尼及船舶費用等一系列歧見達成共識，待兩國領袖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。