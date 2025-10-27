川普訪中時機漸清晰 美財長：可能2026農曆新年前

川習會敲定30日登場，外界關切川普後續訪中行程。國家廣播公司（NBC）白宮記者亞歷山大（Peter Alexander）今天引述美財長貝森特指出，川普可能於明年2月中旬、農曆新年前訪北京。如果成行，將是2017年來美國總統首次訪中。

香港南華早報（South China Morning Post）9月中旬報導，中國、美國對於這次國是訪問安排進入最後階段協商，川普（Donald Trump）成行與否將取決於有沒有豐富的成果可對外公布。

消息人士於報導中指出，可交付成果包括大量採購美國商品的新協議，美國波音飛機「很有可能」出現在清單上。

消息人士指出，中國於9月第1週對川普發出正式國是訪問邀請，這類邀請通常意謂「基本得到確認」、規劃進入「非常進階的階段」。雙方都有強烈政治意願實現「川習會」，希望這一重大外交活動可以對其國內塑造成為重大勝利。

另有匿名消息人士提到，川普除將訪問北京外，中國提議川普可在訪問期間搭乘高鐵前往上海。

高鐵被視作國家發展成功典範，彰顯中國的經濟與進步，北京與上海距離1300公里，最快的高鐵僅需耗時4小時，這項提議也有意銜接11月5日在上海國家會展中心揭幕的中國國際進口博覽會。

據了解，這項提議正被研議中，美方憂心這對於79歲的川普可能過於勞累；另也有人擔心這趟訪問可能被視作對中國讓步。

「最終川普總統對他想去哪裡以及想在中國做什麼有最終決定權，他個人似乎對這次訪問感到非常興奮，但也必須聽取團隊意見」，一名消息人士說。

先前外媒指出，美國波音正與中國談判，規劃對中國出售500架商用飛機，如果交易達成，這將是川普上任以來中國首次大規模採購波音飛機。