和川普高峰會在即 韓總統李在明說對美投資主要細節仍然全陷僵局

南韓總統李在明接受彭博專訪表示，美韓兩國在3,500億美元投資承諾的「所有」主要細節仍陷僵局，暗示雙方可能無法在和美國總統川普會談前敲定協議。

李在明上周五受訪時說：「投資方式、投資金額、時程，以及如何分擔損失和分配紅利，這些問題都還沒有共識。美方當然會盡量爭取最大利益，但不能讓南韓因此承受災難性後果。」

兩國領袖預定於本周三在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）高峰會席間會談。這項投資承諾是雙方7月初步達成的貿易協議的核心關鍵，但協議延宕己使南韓汽車製造商陷入競爭劣勢。

李在明和南韓高層已多次指出，雙方仍存在重大分歧，但川普在從華盛頓啟程前往亞洲時對媒體表示，美韓「已相當接近」敲定協議。

在投資基金部分，美韓官員正進行最後階段的緊密協商，力求達成共識。南韓總理金民錫上月對彭博表示，若沒有貨幣互換機制，這項投資承諾的規模恐讓南韓經濟受到衝擊。南韓企劃財政部部長具潤哲上周則說，談判焦點仍放在協議架構上，而非貨幣互換安排。

李在明說：「談判仍在進行中，雙方在意見上確實有些分歧，但延遲並不代表協議失敗。所以，也請各位耐心等待。」

李在明爭取時間之際，南韓汽車製造商仍面臨美方25%的關稅，而日本車廠則因東京上月與華府簽署意向書而享有15%的稅率。李在明不願相提並論，僅表示首爾也能從歐盟和川普談判的經驗中汲取教訓。

李在明說：「韓國是美國的盟友和朋友，因此我們相信，最終一定能達成各方都能接受的理性結果，這是必須做到的。」

不過，在美國移民當局9月突擊檢查位於喬治亞州、由現代汽車與LG新能源合建的電池工廠後，李在明對接受可能引發爭議的投資承諾，態度上似乎更趨謹慎。

李在明表示，隨著兩國著手修訂簽證制度，他預期「不久的將來」就能找到解方。

他說：「這件事也讓勞工受到很大創傷，我聽說有些人已不願再回去。若不採取措施保障這些勞工的安全和合理待遇，南韓在美國的工廠興建計畫恐將大幅延後。」

強化自主國防

李在明表示，南韓應隨時做好防範北韓挑釁的準備，無論外部情勢如何變化。他並說，南韓計劃將國防支出占國內生產毛額（GDP）的比重，從目前的2.3%提升至3.5%，這主要反映政府強化自主防衛的基本立場，而非出於美方要求。

李在明也表示，希望美中之間緊張關係能夠降溫。他形容南韓正夾在「兩塊磨石之間」。

不願和大陸對抗

大陸本月對南韓造船業者韓華海洋旗下五家美國子公司實施限制，原因是該公司計劃投資美國造船業。

李在明說：「這很可能是中國施壓的手段，也表明類似情況未來可能還會發生。」他對大陸此舉深表遺憾，也注意到其中隱含的警告意味。

不過，李在明也表示，和中國對抗並非正確的做法，仍應以對話為先。他預定於周六和習近平會面。