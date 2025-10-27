美貿易代表：美中經貿磋商完全沒談台灣 川習會談不談台灣還說不準

美國福斯新聞及財經媒體巴隆周刊（Barron's）26日報導，美國貿易代表（USTR）葛里爾指稱，25日、26日連2天在馬來西亞吉隆坡舉行的美中最新1輪經貿磋商中，並未提及台灣議題。

葛里爾對「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）說，在此次磋商中，美中雙方的與談代表1次都沒提到台灣，「完全沒有」。

至於本周美國總統川普和中國大陸國家主席習近平將在南韓舉行的「川習會」中，是否將出現台灣議題，葛里爾則說，目前還不能確定、說不準，但這個議題「當然絲毫都沒有包含在我們的貿易談判中」。