聽新聞
0:00 / 0:00
美貿易代表：美中經貿磋商完全沒談台灣 川習會談不談台灣還說不準
美國福斯新聞及財經媒體巴隆周刊（Barron's）26日報導，美國貿易代表（USTR）葛里爾指稱，25日、26日連2天在馬來西亞吉隆坡舉行的美中最新1輪經貿磋商中，並未提及台灣議題。
葛里爾對「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）說，在此次磋商中，美中雙方的與談代表1次都沒提到台灣，「完全沒有」。
至於本周美國總統川普和中國大陸國家主席習近平將在南韓舉行的「川習會」中，是否將出現台灣議題，葛里爾則說，目前還不能確定、說不準，但這個議題「當然絲毫都沒有包含在我們的貿易談判中」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言