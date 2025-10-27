川習會前 美中都表示越來越接近達成貿易協議

美國和中國官員今天都表示，已就美國總統川普和中國國家主席習近平在即將舉行的會談中要致力敲定的貿易協議達成初步共識，強調舉世兩大經濟體正越來越接近達成協議。

美聯社報導，即使未能處理有關製造業失衡和最先進電腦晶片取得等根本性問題，若兩國能夠達成協議，將可讓國際市場鬆一口氣。

中國近期限制稀土金屬出口，相關原料對先進科技至關重要。川普則威脅對中國產品課徵額外關稅作為回應。若衝突擴大，將衝擊全球經濟成長。

中國商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼告訴記者，雙方已達成「初步共識」；川普的財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示已建立「非常成功的架構」。

川普也表達有信心即將達成協議，表示中國「想達成協議，我們也想達成協議」。他預計30日在亞洲行最後一站的韓國與習近平會晤。川普重申計劃未來訪問中國，並表示習近平日後可能訪問華府或他位在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。

貝森特在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中表示，加徵中國關稅的威脅「實際上已不在考慮範圍內」。他在多個美國新聞節目中指出，雙方初步同意遏止芬太尼（fentanyl）前驅化學品流入美國，北京也將大規模採購美國大豆和其他農產品，並且暫緩稀土出口管制。

川普試圖強化作為「國際交易撮合者」的形象，在馬來西亞首都吉隆坡舉行的東南亞國家協會（ASEAN）年度高峰會期間，美中就這項可能的協議取得進展。